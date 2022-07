La forta calor del juny ha deixat la segona mitjana més alta a Manresa en mig segle

Les altes temperatures que s’han registrat de forma persistent aquests últims dies amb un pic d’onada de calor a mitjan de mes, han fet que aquest juny hagi estat un dels més calorosos en dècades al conjunt de les comarques centrals. A Manresa, el mes s’ha tancat amb una mitjana de 23,7 graus, la segona més alta des del 1970, només superada pels 24,7 graus assolits el juny del 2003.

La calor ha estat inusualment elevada a tot el territori, amb màximes que a mitjan de mes van superar els 40 graus en diverses poblacions del Bages, el Solsonès i el sud de l’Alt Urgell, i en el cas d’Artés van ser tres dies seguits, entre el 15 i el 17 de juny. Uns valors insòlits per l’època, i tot i que en molts casos no han arribat a deixar rècords pel que fa a màximes extremes, les altes temperatures s’han perllongat tants dies que si que hi ha hagut rècords de mitjanes, o gairebé.

A Manresa, tots els dies del mes la temperatura mitjana ha estat superior als 21,1 graus que marca la mitjana històrica registrada el mes de juny des del 1970 (segons dades de la casa de la Culla), amb un pic màxim el 15 de juny en què va ser de 31 graus, tenint en compte que tant la màxima (39,2) com la mínima (22,8 van ser extremadament altes. Tanmateix, la màxima més alta no es va assolir fins l’endemà, amb una dècima més.

Les mitjanes elevades s’expliquen pel fet que tant les màximes com les mínimes també ho han estat més del normal. La mitjana de les màximes d’aquest juny a Manresa s’ha situat en 33 graus, quan la històrica de juny és de 28,5 (el 2003 es va quedar en 32,7). Els termòmetres s’han enfilat gairebé tots els dies per sobre dels 30 graus, i han superat els 35 en 5 jornades. Les mínimes també han estat excepcionalment elevades, amb una mitjana de 16,8 graus, 2 per sobre de l’habitual, i en què destaquen els 22,8 del dia 15.