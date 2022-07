Per què als ramats d'ovelles s'hi barregen algunes cabres?

L’avinyonenc Jordi Julià és un dels pastors que mantenen la tradició de pujar el seu bestiar a muntanya a l’estiu, fins a Josa. L’ovella ripollesa és la reina del nombrós ramat, però hi ha uns personatges secundaris que també reclamen la seva part de protagonisme. Són les cabres, uns exemplars de les quals també s’integren en els trajectes de pastura i en el camí de la transhumància. La clau està sobretot en la seva fortalesa i, per dir-ho d’alguna manera, atreviment. D’una banda, el pastor hi recorre en ocasions per alimentar xais si alguna mare no té prou llet. De l’altra, és un incentivador quan es fa camí. «Per moments et van bé per fer seguir el ramat. Per exemple, quan fa una mica massa de calor però tu vols tirar, elles tiren. O quan vols que pasturin en boscos més aviat bruts de matolls, elles s’hi fiquen sense problemes, ho segueixen tot, i fan seguir la resta»

Regió7 va acompanyar Julià en un tram del seu camí i el resultat el pots veure i llegir en aquest reportatge: Transhumància des del Bages, el viatge per trobar les millors pastures