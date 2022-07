La que havia de ser la tornada a la normalitat de la Festa Major d’Estiu, després de dos anys de pandèmia, no s’ha aconseguit completament, perquè un dels actes més populars, el piromusical de focs artificials, previst per a divendres al camp municipal de futbol, es va haver d’ajornar, per la meteorologia. Hores abans molt a prop d’aquella zona hi va haver un foc en un camp agrícola. També, i per culpa de la covid-19, es va ajornar el concert de la banda de rock Juriol pel positiu d’un dels integrants del grup.

Malgrat aquests entrebancs, s’ha gaudit d’una llarga setmana d’actes i activitats festives, que es van iniciar amb la Festa Major Infantil –Batibull 22, i que va seguir amb l’acte de l’elecció de la pubilla i l’hereu 2022, que va correspondre a Xènia Mata Fernàndez i Bernat Torreblanca Ara, que substitueixen Daniela Sagués i Lluc Grandia. Els nous representants del pubillatge santfruitosenc tenen 18 anys i aquest curs han acabat el batxillerat. Bernat Torreblanca és fill de Blanca Ara, que va ser pubilla de Catalunya el 1992. Molta participació a la Festa Andalusa, amb l’Escuela de Baile Lourdes Jiménez i el cantautor Antonio Maya. També va ser molt aplaudit el multitudinari concert del grup Electrobacasis amb el DJ Arzett. També hi va haver molta gent a la zona del Bosquet i del Cobert de la Màquina de Batre amb les sardanes, concerts i balls. Ahir la cultura popular va ser la protagonista amb les danses tradicionals de l’Esbart Som Riu d’Or, la ballada de gegants i l’actuació castellera amb les colles de Santpedor, Picapolls de la Gavarresa d’Artés i Manyacs de Parets del Vallès. Avui és festa local i es clouran els actes amb un Scape Room, el Festival d’Estiu del Gimnàs V2O i el monòleg Tinder Sorpresa amb Andreu Casanovas.