L’Ajuntament de Súria ha iniciat aquesta setmana les obres de millora del passeig que hi ha darrere la font de la plaça de Sant Joan. Els objectius bàsics d’aquesta actuació són substituir l’enrajolat que hi ha actualment en aquesta zona per un nou paviment tou de sauló i renovar el mobiliari urbà, els bancs i la jardineria.

El pressupost de licitació d’aquestes obres és de 77.942 euros i la coordinació del projecte per a la millora del passeig que hi ha darrere la font de la plaça de Sant Joan, una àrea propera a la zona del riu Cardener, és a càrrec dels serveis tècnics de l’àrea municipal d’Urbanisme de l’Ajuntament de Súria. La durada prevista dels treballs que han de suposar una millora d’aquesta zona de passeig serà d’uns quatre mesos. L’inici d’aquestes obres coincideix amb el desenvolupament dels treballs de renovació que es porten a terme en el parc infantil de la plaça de Sant Joan, que acabaran properament.