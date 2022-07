Marta Viladés Ribera tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana a Súria per a les municipals del maig del 2023 després que la militància republicana hagi ratificat per unanimitat, en assemblea local, la seva candidatura. Aquesta serà la segona vegada que Viladés es presenta com a candidata a l'alcaldia del municipi bagenc.

Actualment, és vicepresidenta al Consell Comarcal del Bages i treballa de professora de secundària de ciències. Va estudiar ciències ambientals i sempre ha estat vinculada a Súria i a gran part de les seves entitats com per exemple el Foment Cultural.

Com a actual cap de l'oposició, la candidata republicana assegura que durant els tres anys de l'actual legislatura, ERC ha demostrat ser "una oposició ferma i coherent en moltes ocasions i sempre sent fidels amb el programa que ens vam presentar i amb els valors que representem" i afegeix que la feina feta durant tot aquest període "ens reforça a nivell d'experiència per a encarar amb garanties aquest repte".

"Després de tres anys amb un govern sense rumb en gran part de les polítiques municipals, ara vull encapçalar un projecte guanyador divers i inclusiu per al municipi de Súria. Com més diversitat abracem, més transformador serà el programa i amb més garanties podrem fer front a les necessitats actuals i futures del nostre poble," ha subratllat Viladés.

L'actual regidora i portaveu del Grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament de Súria, ha agraït a la militància el suport rebut per encapçalar un projecte que "ha de ser transformador" i que estarà liderat per "un equip amb força, motivat i que té les idees clares". "Sola no podré fer-ho. Som un equip de persones valentes, amb empenta i amb moltes ganes de poder arribar a tot arreu i tenir mil orelles, mil ulls i mil arguments per ser l'alternativa solvent al govern actual. Tenim un projecte sòlid, engrescador i transformador de veritat per a Súria", exposa.