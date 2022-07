L’Ajuntament de Santpedor ha obert el termini d'inscripció per participar al Concurs de Músics al carrer de la Fira de Sant Miquel d’enguany, que se celebrarà el diumenge 25 de setembre.

Hi poden participar músics de qualsevol estil i amb qualsevol format i els premis són en metàl·lic. 400 euros per al guanyador, 250 euros per al segon classificat i 150 per al tercer. El músic o grup que quedi en primera posició també tindrà com a premi poder actuar en una festa local de Santpedor l’any 2023.

Totes les persones que vulguin participar-hi s’hi poden inscriure fins al 18 de setembre omplint la fitxa d’inscripció i lliurant-la a l’Ajuntament, o bé enviant-la per correu electrònic a spdr.serveipersones@santpedor.cat.

Les bases del concurs es poden consultar al web municipal www.santpedor.cat