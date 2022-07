El projecte per a l’adequació dels sanitaris de l’escola Monsenyor Gibert, presentat per l'AMPA del centre educatiu, ha estat la proposta més votada en la segona edició del pressupost participatiu de Sant Fruitós amb un total de 248 vots. Aquesta iniciativa consisteix en la renovació de bona part dels banys i sanitaris del centre educatiu dels quals en fan ús més de 400 nens i nenes. En concret es realitzaran millores als banys de cicle inicial, infantil i superior, es crearà un nou bany adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i també s’ampliaran els banys que donen servei al menjador. Aquest projecte s'executarà per un import de 69.800 euros.

La segona proposta que s’executarà serà la senyalització de l’Anella Verda del municipi, una iniciativa presentada per l’entitat El Cau de la Guineu. Aquesta proposta consisteix en la senyalització de diferents itineraris del municipi amb la instal·lació de plafons informatius i la seva corresponent senyalització, per tal de destacar els valors naturals, paisatgístics, arquitectònics, històrics i culturals que es poden trobar al llarg dels diferents recorregut. Alhora també s’elaborarà una guia didàctica amb més informació de cadascun dels itineraris. Aquest projecte ha obtingut un total de 186 vots i serà realitat per un import de 10.500 euros. El tercer projecte que esdevindrà realitat serà la compra d’una torre multifuncional pel camp de futbol municipal. Aquest aparell, que s’instal·larà al gimnàs de l’equipament esportiu, permetrà que els jugadors i jugadores puguin entrenar o realitzar treballs de recuperació després d’una lesió. Aquesta proposta, presentada pel FC Fruitosenc ha obtingut 79 vots i suposarà una inversió de 2.894 euros. Un total de 645 veïns i veïnes han votat per escollir quins projectes s’executaran al municipi La segona edició del pressupost participatiu de Sant Fruitós de Bages ha comptat amb 85.000 euros per tal d'executar el màxim de projectes possibles per ordre de votació. Per aquest motiu s'han hagut de descartar alguns projectes que, tot i que han obtingut més vots que d’altres opcions, superaven l'import disponible per aquesta edició. Pel que fa a la participació, un total de 645 veïns i veïnes han votat entre una i dues propostes. Per gènere, el 61,5% de les votants han estat dones (397 vots) i el 38,5% homes (38,5%). Per edats la participació més alta ha estat de la franja d'entre 35 i 50 anys amb 334 vots (51,8%), seguida de la joves d’entre 16 i 34 anys amb 161 vots (25%) i finalment la franja més gran, de 51 en endavant amb 150 vots (23,3%). En total han estat 10 projectes ciutadans els que han estat portats a votació popular en aquesta edició. El consistori considera un èxit la participació obtinguda amb un total de 645 participants que han pogut votar entre una i dues opcions d’entre les presentades, el què suposa un augment de 148 participants més que en l’anterior edició on van votar 497 veïns i veïnes. Els resultats de la votació s’han presentat aquest dilluns, en el marc de la Festa Major d’Estiu 2022. Durant l’anunci dels resultats, els representants de les tres propostes guanyadores han pogut explicar el seu projecte a la ciutadania.