Navarcles incorporarà abans de la propera festa major la veu d’una quarta campana, que des d’aquesta setmana ja es pot veure a la parròquia abans no sigui alçada a la seva futura ubicació. Es tracta d’una peça nova de trinca, de 60 quilos de pes i 45 centímetres de diàmetre, que es converteix en el llegat que deixa al poble una entitat històrica que cessa la seva activitat per manca de relleu, l’Associació Amics Aplec Sant Jordi de Navarcles. Qui n’ha estat la seva presidenta durant els últims 8 anys, l’exalcaldessa Maria Carme Alòs, explica que la junta ha decidit tancar una llarga etapa de més de mig segle per diferents motius, però sobretot, «el de més pes, és el cicle vital de les persones que en formen part. Ens hem fet grans». Alòs destaca que en els últims mesos «hem esmerçat molts esforços» a trobar persones que n’agafessin el testimoni, fins i tot trucant a diverses portes «perquè diferents persones o entitats assumissin cadascuna les diverses activitats que integren l’aplec», l’activitat anual que ocupava la tasca de l’associació, «però no hi ha hagut manera». Davant d’aquesta situació i del fet que la junta actual no es veia ja amb forces de seguir tirant endavant, «vam comunicar a l’Ajuntament que cessàvem l’activitat i que dissolíem l’activitat». Però l’associació disposava d’un romanent econòmic, fruit de l’activitat realitzada durant aquests anys, i es va decidir destinar-lo a una finalitat que quedés pel poble i que, «alhora, quedés com a llegat d’una entitat que ha deixat una llarga empremta».

Maria Carme Alòs ha exposat que es van valorar diferents possibilitats, com per exemple la construcció d’un nou gegant per al poble, ja que la primera geganta navarclina, la Maria, la va pagar l’entitat el 1981 i en va fer donació a l’Ajuntament i aquest, posteriorment, a la colla de geganters. «El poble, però, ara ja té diversos gegants i vam descartar aquesta idea. A més, fa poc s’ha fet la restauració de la Maria», explica Alòs, que també apunta que una altra opció ben diferent que es va estudiar va ser la compra d’un ecògraf per al nou CAP, «però quan va venir el conseller va dir que el departament l’assumiria». Finalment, s’ha optat per la compra d’una nova campana, ja que de les tres que hi ha, totes posteriors a la Guerra Civil, «una està esquerdada i no sona bé». Es tracta de la campana Maria de los Ángeles, que era el nom de l’esposa de l’amo de la fàbrica de Sant Benet, que en el seu moment en va ser el mecenes. Tanmateix, aquesta campana no es retirarà, però la nova s’hi afegirà com a quarta i serà la dels sons principals. L’associació ha assumit el 90% del cost, i el 10% restant la parròquia. Maria Carme Alòs exposa que, «tot i que sabem que és un element que té un component religiós, creiem que realment és per tot el poble i ens va semblar que era oportú perquè perduraria en el final de la nostra entitat». És previst que el dissabte 30 de juliol el bisbe de Vic, Romà Casanova, faci la benedicció de la nova campana a l’església de Navarcles, i que en els dies posteriors s’alci i s’instal·li al campanar perquè ja pugui sonar per la festa major (per la Mare de Déu d’agost). La campana porta per una banda la inscripció «Apadrina: Associació Amics Aplec Sant Jordi de Navarcles», i per l’altra «Dedicat a Sant Jordi».

54 anys de trajectòria

L’Associació Amics Aplec Sant Jordi de Navarcles va néixer encara en plena dictadura, el 1968, organitzant una ballada de sardanes, com a entitat per a la difusió de la cultura, tradicions i llengua catalana. Al llarg de tots aquests anys, el seu senyal d’identitat ha estat l’organització de l’Aplec Sant Jordi (el diumenge posterior a la diada), esdeveniment que aglutinava tot un seguit d’activitats que anava des dels escacs fins a les puntaires, passant per sardanes, trobada de cantaires de caramelles, actuacions de l’esbart, concursos de poesia, contes i dibuix, recital poètic, la presència del Motoclub Terrassa, la baixada d’una senyera de grans dimensions i l’atorgament de l’anomenada Rosa de l’Aplec, una distinció a una personalitat per la seva aportació cultural i social. A més, es feia sempre una tómbola i una botifarrada per obtenir ingressos. Amb el del 2019, l’últim que es va poder celebrar, se n’han fet 53 edicions. «El del 2020 ja el teníem tot a punt i treballat, però la pandèmia el va fer impossible», explica Alòs, qui encara manifesta que «ara deixem un relleu obert amb l’esperança que sigui reprès».