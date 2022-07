La Festa Major de Cardona 2022 ja té cartell oficial. El jurat, format per professionals del món del disseny i la fotografia i per representants de la Comissió de Festa Major, ha escollit l’obra presentada per la cardonina Tate Climent. En el concurs d’enguany hi han presentat propostes un total de 14 persones.

Climent ha realitzat una il·lustració que representa diversos elements de la simbologia de la Festa Major de la vila, i és l’obra que ha resultat guanyadora. La lectura del veredicte s’ha realitzat aquesta mateixa setmana al saló de plens de l’Ajuntament. L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, ha estat l’encarregat d’anunciar el nom dels tres primers classificats. Tate Climent s’ha convertit en la guanyadora del cartell de Festa Major amb un premi que, tal i com estableixen les bases del concurs, està dotat amb 400 euros. En segona posició ha quedat la també cardonina Noelia Belén, i en tercera posició, Ester Bacardit, també de Cardona. Les obres participants al concurs de cartells quedaran exposades a la primera planta de l’Ajuntament de Cardona durant tot el mes de juliol.