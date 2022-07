Sant Vicenç de Castellet ha inaugurat aquesta tarda el nou centre ocupacional d’Ampans, un servei que ofereix un acompanyament a les persones adultes en situació de discapacitat intel·lectual amb l’objectiu d’afavorir la seva participació en les entitats del municipi i la seva autonomia personal. L’acte ha comptat amb la presència de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que ha mostrat el suport de la Generalitat a la iniciativa que impulsa la fundació.

El nou espai, que s’ubica al carrer Soler i Puigdollers, va entrar en funcionament la tardor de l’any passat prestant una atenció diürna a les persones que no poden incorporar-se al mercat de treball ordinari. Els professionals que hi treballen faciliten la seva implicació en la vida comunitària a partir del contacte amb diverses entitats municipals o d’activitats organitzades des del mateix centre, com ara un taller de trencadís amb ceràmica que honora el nom del centre, Encaix.

En el seu parlament, Vilagrà s'ha referit al nom del centre «com una paraula simbòlica que defineix a la perfecció un espai capaç de treballar la diversitat de forma holística on totes les peces encaixen». La consellera ha posat en relleu el vincle personal que la uneix amb una fundació en què va treballar uns anys i que va poder seguir de prop mentre ocupava el càrrec d’alcaldessa de Santpedor. En aquest sentit, ha lloat l’aposta d’Ampans per la creació de centres ocupacionals al territori «que donen eines als pobles per ser més inclusius amb les persones amb risc d’exclusió social». Alhora, ha posat de manifest la voluntat del Govern per continuar donant suport a la iniciativa a partir del finançament de les places concertades per garantir la gratuïtat del servei.

Per la seva part, el president d’Ampans, Sebastià Catllà, ha recordat que ja fa més de deu anys que es va decidir descentralitzar el servei per acostar-lo als llocs de residència de les persones per tal d’afavorir la creació de vincles naturals amb el seu entorn social. Al llarg d’aquests anys, els centres ocupacionals s’han estès en municipis com Súria, Sant Joan de Vilatorrada, Sallent o Sant Fruitós de Bages, sumant prop de 400 persones ateses. Actualment, a Sant Vicenç de Castellet compten amb 17 usuaris, però se'n podrà acollir fins a 30.

La coordinadora del centre ocupacional, Cristina Llohis, ha explicat que el nombre d’atencions s’anirà ampliant amb el temps «al costat de les entitats que s’han mostrat molt obertes a col·laborar». De fet, l’alcaldessa de Sant Vicenç, Adriana Delgado, ha considerat que l’obertura del servei «significarà un pas endavant en la implicació del municipi en la inclusió i una gran millora per a les famílies dels usuaris, en disposar d’un espai d’acolliment a prop de casa». Després de la inauguració, les famílies, les persones usuàries i els professionals de l’entitat han protagonitzat la lectura del pregó de la Festa Major de Sant Vicenç.