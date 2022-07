Millorar i ampliar l’skatepark amb nous mòduls i rampes de formigó, adequar una pista preferentment coberta per jugar a bàsquet diversos esports, on instal·lar màquines esportives per practicar la calistènia. Són algunes de les principals apostes que han assenyalat els habitants de Navàs en el procés participatiu que ha dut a terme l’Ajuntament per definir com ha de ser l’espai exterior del pavelló municipal d’esports (el Pavelló Blau), que es vol adequar arran d’una petició sorgida també a nivell popular amb els pressupostos participatius per al 2022-23.

De cara a la urbanització d’aquest espai, l’Ajuntament pretén encarregar un concurs d’idees a professionals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya perquè formulin propostes i en sorgeixi un projecte guanyador. La condició és que tinguin en compte els resultats del procés participatiu que s’ha realitzat entre la població, i que ha de servir de base per orientar aquestes propostes. Aquest procés en forma d’enquesta, es va realitzar el juny, i consistia en un formulari amb vàries preguntes per conèixer les preferències dels ciutadans amb valoracions de l’1 al 5. Es van obtenir 171 respostes, en què quedava clara l’aposta majoritària d’aprofitar aquest espai per ampliar-hi l’oferta d’oci esportiu, tot i que també es veu bé combinar-la amb espais no pròpiament dedicats a l’esport i destinats bàsicament a zona verda, amb un parc infantil, amb una petita font i amb bancs i taules de pícnic, o fins i tot s’han formulat altres propostes com una zona d’esbarjo per a gossos, una àrea d’autocaravanes amb serveis, o ampliar el bar del pavelló amb terrassa i labavos exteriors. Tanmateix, l’enquesta deixa clara la voluntat d’adequar-hi una àrea esportiva, i més enllà de l’skatepark, de la pista coberta (que pugui servir igualment per a activitats culturals i de lleure quan calgui), o de la calistènia, també s’ha plantejat una pista de petanca, una de vòlei, un curcuit de monopatins i bicis, un rockòdrom, taule de ping-pong, un circuit de crossfit, una pista d’atletisme, o una tirolina. Tot plegat s’ha recollit en un informe que l’Ajuntament ha entregat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya perquè els professionals que es presentin al concurs tinguinen compte les propostes més votades.