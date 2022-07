Sant Vicenç de Castellet dona avui, dijous, el tret de sortida a quatre dies de festa major, que recupera la normalitat després de dos anys de restriccions per la covid. Els actes lúdics, la cultura popular i les actuacions musicals, amb Doctor Prats com a cap de cartell, ompliran de festa Sant Vicenç. Pregó, proclamació de la pubilla i l’hereu, Llegenda de Castellet, concerts, balls, espectacles infantils, gegants , castell de focs i la novetat de la Festa del Riu a la riba del Llobregat són algunes de les propostes. (Es poden consultar actes i horaris a www.svc.cat).

Tal com apunta al programa d’actes l’alcaldessa, Adriana Delgado, l’Ajuntament ha treballat per oferir a petits i grans una programació «atractiva», pensada per «sortir al carrer, passar-s’ho bé, retrobar-nos i compartir bons moments». El regidor de Cultura, Jordi Palma, fa una crida a la participació: «Animo a tothom a participar dels actes culturals i d’oci i a gaudir-ne de ple». I afegeix: «I no només d’aquests dies de festa major sinó de tota l’extensa agenda del mes juliol, ple d’activitat gràcies a la implicació de les entitats del poble».

Precisament les entitats tindran protagonisme aquesta festa major al nou espai de barraques, que permetrà dinamitzar l’espai de concerts a la plaça de l’Onze de Setembre amb barres on s’hi vendran begudes i menjar. Tal com explica el regidor Jordi Palma, «hem donat l’opció a totes les entitats de ser a les barraques i se n’han apuntat tres. Esperem que funcioni bé i l’any que ve se n’apuntin més». Enguany seran la Societat Coral Estrella, els Romans de Sant Vicenç i el Club Bàsquet Castellet.

Una altra novetat d’aquest any serà l’ampliació d’espais, amb la riba del riu Llobregat com a escenari de la Festa del Riu de diumenge. S’hi faran jocs infantils d’enginy i estratègia, es lliuraran els premis del Concurs de Fotografia de natura urbana i hi haurà un espectacle que convida a la reflexió sobre el món que vivim i que volem deixar, amb la companyia La Industrial Teatrera. «Pensem que és una bona manera d’apropar espais naturals a la ciutadania, és un entorn verd i fresc», diu Jordi Palma.

Una altra novetat és que per primer cop el cartell que anuncia la festa es va triar a partir d’un concurs. L’obra guanyadora és de la dissenyadora gràfica santvicentina Alba Malo.

Espurnes als carrers i places

La Llegenda de Castellet, l'espectacle de carrer en format correfoc, omplirà avui Sant Vicenç de foc i diables, a partir de les 11 de lanit. La Llegenda de Castellet barreja foc, teatre de carrer, música, malabars i els personatges de la llegenda. El muntatge començarà a la plaça Clavé i seguirà pels carrers Castellet, la plaça Farmacèutics Gelabert, el carrer Maria Gimferrer, la plaça de l'Ajuntament, el carrer Maria Gimferrer de nou, el Primer de Maig, el carrer Gran i fins a la plaça de l'Onze de Setembre.

"Electrobacasis" i Doctor Prats

Sant Vicenç ballarà, des d’avui divendres fins dilluns, a ritme de diferents formacions. La música té una pes rellevant a la programació de la festa major, juntament amb els espectacles i la cultura popular. L’aposta de l’Ajuntament és oferir un cartell amb propostes per a tots els gustos i públics.

Entre els plats forts hi ha el concert de Doctor Prats, un dels grups referents del panorama musical català. Actuarà aquest dijous a la nit, a 2/4 d’1, a la plaça de l’Onze de Setembre. «Doctor Prats és un bon reclam, estem convençuts que el concert atraurà molt gent de tot el Bages, i més tenint en compte que és gratuït», remarca el regidor de Cultura de Sant Vicenç de Castellet, Jordi Palma. Tancarà la jornada d’avui el Dj Òscar Nadal.

Demà, dissabte, al vespre l’orquestra Maravella amenitzarà el concert de tarda, a les 8 a la plaça Clavé. I a la nit, a 2/4 d’11, la Maravella tornarà a pujar a l’escenari per fer ballar el públic assistent a la plaça.

També demà, el jovent trobarà el seu espai a la plaça de l’Onze de Setembre a partir de 2/4 d’1 de la nit, amb el concert del grup de versions Raggatunning i el Dj Weah.

Diumenge, els aficionats a les sardanes podran gaudir de l’audició de la Cobla Lluïsos de Taradell, que convidarà a tothom a fer rotllana i ballar a la plaça de l’Ajuntament.

A la nit, la programació musical de la Festa Major de Sant Vicenç de Castellet fa una aposta per l’espectacle ElectroBacasis, a càrrec de l’orquestra Camerata Bacasis i Dj Arzzett. Es tracta d’una proposta trencadora, lluny de la típica actuació d’una orquestra de música clàssica. Camerata Bacasis ofereix un gran espectacle amb els temes de més èxits dels últims cinquanta anys: Abba, rock català, un YMCA o músiques dels Djs més actuals, com ara Avicii o David Guetta. Una trentena de músics de l’orquestra i el Dj Arzzett faran cantar i ballar al públic. El concert serà a la plaça de l’Onze de Setembre a 2/4 d’11 de la nit.

I dilluns, darrer dia de festa major a Sant Vicenç, nit d’havaneres amb el grup Mestre d’Aixa, amb rom cremat per a tots els assistents. Començarà a 1/4 de 12 de la nit a l’esplanada de l’IES Castellet.

Medalla 2022

Francesc Vila Gimferrer rebrà la Medalla de Sant Vicenç de Castellet 2022, a títol pòstum. L’acte es farà demà, a 2/4 d’1 del migdia, a l’auditori Maria Carme Grauvilardell. Músic i pedagog de renom va tenir una estreta relació amb el municipi, i enguany es commemora el centenari del seu naixement. Francesc Vila, nascut a Castellbell i el Vilar, sempre va tenir un fort lligam amb Sant Vicenç. Va dirigir el Conjunt Instrumental i Vocal Juvenil Disset i Escaig, i va crear l’Escola Municipal de Música de Sant Vicenç, de la qual en va ser director.

Trobada de gegants

La cultura popular és un ingredient essencial de la Festa Major de Sant Vicenç de Castellet. Diumenge es farà la 27a trobada de gegants amb la participació de les colles de Rubí, Sarrià, Masllorenç, Ripoll, Borges Blanques, El Serrallo, Espinalvet, Escola Bressol El Niu, Tabalers Pik-bé i Sant Vicenç de Castellet. La cercavila arrencarà a 2/4 de 12 del migdia de la plaça de l’Ajuntament i recorrerà els carrers Maria Gimferrer i Castellet, la plaça Clavé i els carrers Creixell, Secretari Canal i Mestre Aubert. Acabarà a la plaça de l’Ajuntament.

Propostes per al públic infantil

Els actes per al públic familiar tenen presència al programa de la festa major. Els més petits podran gaudir aquest dissabte, a 2/4 de 8 de la tarda, l’obra Histriònic, de la companyia El Replà. És una comèdia divertida, esbojarrada i trepidant. Diumenge, de 7 a 2/4 de 10 del vespre, Katakrak presentarà els Recicloperats, que són divuit jocs que repten als participants a resoldre petits objectius utilitzant habilitats psicomotores bàsiques i una mica d’enginy i estratègia. A la tarda, a les 8, es podrà veure Herència, un espectacle de la Industrial Teatrera que convida a la reflexió sobre el món que vivim i el que volem deixar, amb teatre de carrer i de circ. I dilluns, a les 12 del migdia els més petits podran gaudir de l’animació i la festa de l’escuma; i a 2/4 de 8 del vespre, del concert infantil amb el grup d’animació musical els Superherois.