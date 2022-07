Les orenetes tornen a volar per l'antic barri de l’Estació de Sallent

Les orenetes cuablanca han tornat fugaçment al desaparegut barri de l’Estació de Sallent, després que se n’hi hagin alliberat prop d’una cinquantena de provinents del centre de recuperació de fauna que la Generalitat té a Torreferrussa (Santa Perpètua de Mogoda). L’acció no tindria més història, si no fos per la que arrossega al seu darrera i que es remunta a gairebé vint anys enrere.

42 orenetes cuablanca tornen a volar pel desaparegut barri de l'Estació de Sallent, procedents del #CentresDeFauna de Torreferrussa



El veïnat s'ha sumat a l'alliberament d'aquesta oreneta protegida, amb què convivien fa anys als edificis que s'hi van enderrocar pic.twitter.com/W5jVZloSCo — Acció Climàtica (@accioclimatica) 29 de junio de 2022

El maig del 2005, les orenetes cuablanca es van convertir en protagonistes per uns dies de la dura història d’aquest barri, que a final del segle passat va quedar afectat pels moviments que es produïen al subsòl, on hi ha antigues galeries de l’activitat minera. En aquells moments feia ja vuit anys que els veïns d’aquest nucli eren conscients que l’haurien d’acabar abandonant i que estava condemnat a la desaparició perquè s’enfonsava i a molts edificis hi havien aparegut grans esquerdes. Precisament, en aquell moment el que s’havia de fer eren els primers enderrocs de blocs d’habitatges que ja s’havien desocupat perquè es trobaven situats a la zona més sensible, a l’epicentre dels moviments.

Les orenetes cuablanca son una espècie protegida que durant anys va ser habitual al barri sallentí

Però quan els operaris ja ho tenien tot a punt per iniciar els aterraments, es van haver d’aturar perquè s’hi van detectar nius d’oreneta cuablanca, que és una espècie protegida i que es trobava en ple període de reproducció. Després de veure moviments d’aquest ocell, Agents Rurals van analitzar la colònia que estava nidificant als blocs abandonats i hi van comptar més de 350 nius. En els dos immobles per on es preveia començar la feina d’enrunament n’hi van trobar 20 i es va decidir fer un procés de trasllat d’ous i cries a altres que hi havia a la resta d’edificis afectats però que es preveia fer més tard, ja que es va considerar que les aus no podrien superar el cicle inicial de vida en captiveri.

En concret, el 27 de maig del 2005 agents rurals alçats mitjançant grues mecàniques van retirar 51 ous i 19 cries d’un total de 21 nius d’oreneta cuablanca que hi havia al voladís dels dos blocs. Un cop fet aquest procés es van portar les cries i els ous als nius adoptius, els que les orenetes havien construït als altres blocs. Això va permetre iniciar, tres dies després, les tasques d’enderroc dels dos primers blocs. Durant les setmanes posteriors, efectius dels agents rurals van fer controls un cop la setmana per per veure com estava la població d’orenetes i repassar niu a niu quins eren plens i quins buits, i en quins havia tingut èxit la introducció d’ous i cries d’altres nius.

El fet que aquell grup d’habitatges afectat hagués quedat ja buit des de l’estiu anterior havia permès a aquestes orenetes trobar un lloc tranquil per reproduir-s’hi sense problemes. A més, es trobaven situats molt a prop del riu, la qual cosa els facilitava material per a la producció de nius i un hàbitat ideal per a l’aportació d’aliments per l’abundància d’insectes.

A la resta d’habitatges es va deixar que completessin el cicle reproductiu, ja que faltava aproximadament un mes, i un cop es va haver acabat i els nius van anar quedant buits es va iniciar l’enderroc de la resta d’edificis que s’havia establert que calia que anessin a terra en aquell moment. Prèviament, els agents rurals van haver d’establir sistemes per evitar que la colònia d’orenetes del barri augmentés i es va mirar que busquessin noves ubicacions per construir els seus peculiars nius de fang sota els alerons de les teulades.

La completa desaparició del barri (ara ja només hi queden dues cases) fa que ara no hi puguin buscar refugi i fer els seus nius, ja que els voladissos son inexistents. Tanmateix, ara s’hi ha fet aquest alliberament d’un total de 42 exemplars, que va comptar amb el suport de veïns de l’Estació, en un acte carregat de simbolisme per la convivència que hi havien mantingut. Les aus segur que trobaran altres espais en aquest entorn, tot i que no serà a les cases de l’Estació, ja desaparegudes.

Les orenetes cuablanca son un insectívor de gran valor per a l’equilibri entre les espècies, motiu pel qual son protegides. Estan incorporades al paisatge de moltes poblacions de casa nostra, tot i que amb menys quantitat que les comunes.