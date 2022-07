Les residències viuen la setena onada amb molta precaució, però sense alarma

Les residències viuen amb cert neguit el repunt de casos que està provocant la setena onada de la covid-19. En alguns centres de la Catalunya central ja han notat de nou els efectes del virus entre els seus residents i el personal, mentre que altres es mantenen amatents per evitar que hi entri. Tot i l’alleugeriment dels protocols, dos anys després de l’inici de la pandèmia els centres residencials mantenen encara moltes de les metodologies de treball establertes i asseguren que viuen amb una «normalitat relativa».

Amb l’arribada del pic de la setena onada, aquests dies els centres residencials estan a l’expectativa de l’evolució del virus. Ja preveien un possible repunt de cara a la tardor, però l’arribada de la setena onada a ple estiu els ha sorprès. Tot i el neguit, afronten la situació amb els efectes de la vacuna, l’experiència i els protocols encara vigents com a principals aliats per contenir els brots. Sense alarmismes, viuen amb cautela el moment sense oblidar que són persones molt vulnerables i que pateixen diferents patologies.

El director de la residència Sant Víctor d’Artés, Josep Maria Macià, assegura, amb molta cautela, que estan «tranquils», pel que fa a la incidència actual del virus, però fa notar la «nova realitat» en la qual viuen les residències. En aquest sentit, explica que «al carrer sembla que la pandèmia s’ha acabat, però nosaltres treballem amb mascareta i molt protegits, és una normalitat de portes en fora, però de portes en dintre seguim anant molt en compte».

Per la seva banda, la directora de la Fundació Residència Sant Roc de Gironella, Montse Cutal, assegura que ara hi ha una «normalitat relativa» i les famílies continuen demanant hora per anar-hi de visita, «cosa que està bé perquè no trenques dinàmiques de treball». En aquest sentit, creu que la pandèmia «ha ajudat a posar ordre en determinades coses», però té clar que la recuperació serà «de mica en mica i no és una cosa que ja s’acabi».

Cutal també diu que «la situació no és com la d’abans de la pandèmia perquè el personal continua havent de treballar amb mascareta, però s’ha millorat molt respecte a la malaltia, quan hi ha hagut algun cas darrerament, més de personal que de residents, han sigut símptomes molt més lleus per la qual cosa sembla que les vacunes funcionen, però ens falta tornar al ritme que teníem habitual d’entrar i sortir, de comunicar-nos i de treballar més lliurement». Tot i així, afirma que «tampoc hem perdut el nostre objectiu d’atenció centrada en la persona. Tot i que en un moment la malaltia se’ns va posar per davant de tot, l’anem recuperant».

A la Residència Bell Repòs de Súria, la setena onada s’ha fet notar des de la setmana passada i els ha tornat a complicar la situació. La directora del centre, Montserrat Ros, recorda que la pandèmia «no ha passat» i que «sembla que a l’exterior no hi sigui però a les residències entra i hem de fer totes les sectoritzacions igual que abans». Tot i així, reconeix que la situació és molt diferent de la de les primeres onades: «les vacunes, els recursos i la nostra formació són tres factors que ajuden». Insisteix, però, que «la malaltia hi és i has d’actuar igual perquè són gent fràgil i amb multipatologies». Davant l’entrada del virus a la residència, «hem hagut de sectoritzar, però ho fem diferent perquè en sabem més, però no deixa de ser un trasbals».

Tot i tenir algun treballador afectat, després d’encadenar diferents brots a principi d’any, a la Residència Sagrada Família de Manresa, per ara, no tenen afectacions. La directora, Yesmine Regués, explica que han establert horaris de visita i s’evita la interacció de familiars amb altres residents. Reconeix també que la pandèmia «a fora es viu diferent que a les residències, aquí si un treballador és positiu és baixa assegurada, no pots seguir treballant». Subratlla també que «la realitat no ha canviat gaire, les mesures que al carrer són efectives aquí no ho són i seguim un altre protocol» alhora que «anem amb l’ai al cor per si entra o no».

La setena onada ha arribat en un moment delicat a les residències perquè els treballadors afectats, que estan obligats a agafar la baixa, coincideixen amb una part del personal que està de vacances. Això provoca un «esgotament psicològic», assegura Ros. La directora de la residència de Súria explica que «ja ens anàvem preparant per l’onada de la tardor i fèiem previsions per tenir de tot, però ha vingut ara, jo aquesta no me l’esperava».

Dos anys «molt esgotadors»

D’altra banda, Montse Cutal reconeix que han estat dos anys «molt esgotadors amb un protocol rere l’altre, amb normes contradictòries, amb poc material...» i que ara tenen «ganes d’avançar», conscients que «ens hem d’adaptar a la situació, però realment hem demostrat que davant de situacions estressants les residències sabem donar respostes».