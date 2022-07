Fins al diumenge 24 de juliol, el jovent de Sant Fruitós té una àmplia oferta de propostes per participar en l’Estiu Jove, un calendari d’activitats que ells mateixos han confeccionat en el marc de diferents trobades i processos participatius. El tret de sortida es va donar dimarts, i aquesta tarda hi haurà una proposta esportiva amb vòlei platja a la pista del municipi. Entre altres activitats programades, dimarts vinent el col·lectiu Santfree’s Rainbow ha preparat un taller de tenyir samarretes. Els joves majors de 18 tindran una nova proposta pel divendres 15 de juliol a la pista del Bosquet. Es tracta del primer tast de cerveses de l’estiu jove, amb Cervesa Guineu. Començarà a les 7 de la tarda i tindrà cost de 2 euros per participant. A partir de les 9 del vespre hi haurà sessió de punxadiscos amb Jose J Medina Rapologia Ràdio i, a continuació, concert amb la banda Juriol, amb la santfruitosenca Clara Oliveres al capdavant.