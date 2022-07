El mestre i compositor Francesc Vila i Gimferrer va ser «un referent musical i dinamitzador cultural de les tradicions catalanes». Amb aquesta frase el recordava Sílvia Oliveras, regidora de Participació Ciutadana, Igualtat, i Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, aquest migdia en l’entrega a títol pòstum de la Medalla 2022. Oliveras ha assenyalat que Vila va tenir una gran trajectòria professional i una extensa obra de més de 500 composicions i Elisabet Plans comentava que era una persona «molt avançada a la seva època i molt innovadora a nivell pedagògic» i afegia que, per a ell, «la música ho era tot».

Plans va ser directora de l’Escola de Música Municipal durant 8 anys i va treballar juntament amb el mestre Vila en els inicis del centre. Actualment forma part del claustre de professors i de l’equip directiu.

Un dels moments més emotius de l’acte ha sigut el lliurament de la Medalla a títol pòstum i d’un diploma per part d’Adriana Delgado, alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, a la família de Francesc Vila, a la seva filla Maria Alba i al seu net Rubén, que han agrait l’homenatge per mantenir viva la seva obra i destacaven que «mentre soni la seva música, el seu record no es perdrà i sempre estarà entre nosaltres». El seu net, a més, ha interpretat al piano una peça musical dedicada al seu avi i a la seva àvia Angelina. Un altre parlament a càrrec dels familiars de Vila va ser el de Montserrat Tapia, filla d’un cosí seu, qui ha destacat que el llegat que ha deixat «és molt important».

Durant l’homenatge han sonat tres composicions de Vila, El cànon del rellotge, Un drac i Avui és festa a càrrec de la Coral Nou Horitzó i d’alumnes de l’Escola de Música Municipal i s'ha fet la presentació i descoberta del nou logotip del centre, dissenyat per la il·lustradora Alba Malo, amb la presència de l’alcaldessa Adriana Delgado, la filla de Francesc Vila, Maria Alba Vila, i de l’actual directora de l’Escola de Música Municipal, Elisabet Soler. També s'ha llegit un dictamen del mes de maig d’enguany on deia que a partir d’ara l’escola de música passaria a portar el nom de Francesc Vila.

Adriana Delgado exposava que el mestre i compositor ha sigut una de les personalitats més destacades de la segona meitat del segle XX i destacava la seva «innovació i talent pedagògic». Afegia que el seu llegat «ha deixat empremta» dins de diversos sectors, com la música, l’art i la cultura. L’acte va finalitzar amb la projecció d’un vídeo amb imatges del municipi mentre sonava l’himne oficial El Bagul de la Memòria.

Francesc Vila va néixer a Castellbell i el Vilar, però sempre va tenir una gran relació amb Sant Vicenç de Castellet. La seva activitat musical i docent el va portar a crear i dirigir al 1987 el Conjunt Instrumental i Vocal Juvenil «Disset i Escaig», de l’Associació Musical Castellet. Al 1990 va crear, amb el suport de l’ajuntament, l’Escola de Música Municipal de Sant Vicenç, de la qual va ser director fins al 1996. Al llarg de la seva vida, també va promoure diferents projectes musicals per fer arribar la música a l’escola, en especial el projecte «Música Activa».