Els ajuntaments revisen preus de projectes per evitar contractes deserts

L’increment de preus en el sector de la construcció està tenint repercussió en les obres públiques. El nombre de contractes que queden deserts ha crescut perquè les empreses no poden assumir els preus dels projectes redactats mesos abans. Per aquest motiu, els ajuntaments ja revisen els preus dels seus projectes a l’alça per evitar problemes. Alguns dels que ja ho han hagut de fer són Súria, Navàs i Olius.

A Súria, han viscut un problema relacionat amb això. Amb el projecte d’obres del centre social del barri de Sant Jaume ja en licitació van decidir incrementar el pressupost el 14% ja que les empreses interessades els havien comunicat que amb el preu anterior no els sortien els números i no s’hi podien presentar. Ara ja s’hi ha presentat una. «Tots els projectes que estem posant en marxa estem mirant que es facin amb els preus actualitzats per evitar que torni a passar això», explica l’alcalde surienc, Albert Coberó, que afegeix que aquests canvis són molestos per la pèrdua de temps que suposen i també pels diners públics que s’han d’invertir quan no estava previst.

A Navàs s’hi han trobat amb dos contractes diferents, que han fet que l’Ajuntament hagi de destinar 200.000 euros que no estaven previstos entre les dues obres. La primera és l’ampliació de la residència d’avis, de gestió municipal. Aquest contracte es va adjudicar però l’empresa es va fer enrere. Llavors van aprofitar per fer una revisió de preus abans de tornar-ho a licitar per evitar que quedés desert. «Per no perdre temps vam ser curosos i vam fer un recàlcul de preus en els projectes que havien de sortir a concurs properament», explica la regidora d’Urbanisme, Imma Colldeforns.

Així, a més del projecte de la residència, es va incrementar el pressupost d’un altre contracte relacionat amb l’eliminació de barreres arquitectòniques als carrers del municipi. En aquest cas es va incrementar en prop del 15%, uns 90.000 euros més del previst. «Per sort van sortint subvencions, agafem una mica d’aquí i una mica d’allà i ens en podem sortir», assegura la regidora. Colldeforns aprofita per criticar la burocràcia a l’hora de fer aquest tipus de tràmits. «Estem paralitzant el país amb tanta tramitació i tanta burocràcia. Ho hem de canviar perquè, si no, no anirem enlloc», afirma.

A Olius se’ls va quedar desert el contracte per construir el pavelló poliesportiu del municipi. «No va entrar cap empresa a licitar el concurs i vam haver d’augmentar-ne el pressupost aproximadament el 20%, explica l’alcalde del municipi, Antoni Márquez. Després d’aquesta revisió de preus, a la licitació del contracte s’hi han presentat cinc empreses. No és l’únic cas similar que ha viscut el municipi. Amb una actuació per renovar l’enllumenat d’una part de la urbanització del Pi de Sant Just, l’empresa va refusar el contracte perquè no els sortia a compte.

En el cas del pavelló, Márquez explica que els preus del projecte es van establir a principis d’any, però en només 3 o 4 mesos els preus dels materials ja havien augmentat molt i el contracte estava fora de mercat. «Has de fer una documentació nova, un ple, sotmetre-ho a exposició pública… tot això comporta dos mesos i mig de temps fins que no ho tornes a posar a licitació», critica el batlle sobre les gestions que fan falta per fer un canvi d’aquest tipus. «Per a un ajuntament petit és un entrebanc important perquè és molta paperassa i feina per als tècnics», afegeix.

A més, aquests increments normalment els han d’assumir els mateixos ajuntaments, ja que la subvenció que tenien no s’incrementa. «Nosaltres perquè tenim romanent i ho podem assumir, però hi ha ajuntaments que no poden fer obres perquè no tenen marge», explica el batlle d’Olius.