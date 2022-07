Sant Vicenç de Castellet va ser una de les poblacions que l’any passat va poder celebrar trobada de gegants per la festa major, tot i que amb un format estàtic, condicionat encara per les mesures preventives davant la covid. Diumenge al matí, se n'ha pogut viure una edició (la 28a), en què les colles han pogut tornar a desfilar plegades en cercavila pels carrers del poble, barrejades amb el públic que les seguia i aplaudia animadament.

Ha sigut un dels exemples del que s’havia anunciat que era una festa major de retorn a la normalitat i que, certament, s’ha viscut de ple des de la jornada de divendres, amb un tret de sortida massiu amb la combinació de La llegenda de Castellet (versió actual del correfoc) i el concert de Doctor Prats, que va omplir ja de matinada un dels punts neuràlgics de la celebració, la plaça de l’Onze de Setembre. Ja allà es va poder veure una de les incorporacions d’aquesta festa major, la presència de les barraques d’entitats.

Com a espai festiu, una de les novetats més destacades s'ha pogut testar diumenge a la tarda. Per primer cop, l’entorn del riu Llobregat s'ha convertit en una àrea escènica adreçada especialment als infants i al públic familiar, que hi ha trobat prop d’una vintena de propostes de jocs d’enginy i estratègia i en què s'han lliurat els premis del Concurs de Fotografia de Natura Urbana. Aquesta innovadora Festa al Riu s'ha culminat amb un espectacle, Herència, que convidava a la reflexió sobre el món que vivim i que volem deixar, amb la companyia La Industrial Teatrera.

La festa continuarà i es clourà avui amb la darrera jornada, tot i que amb una anul·lació: la del tradicional castell de focs, que ahir es va anunciar que se suprimia per la previsió d’augment de les temperatures i de risc d’incendi. Tanmateix, la població té com a propostes festives la tradicional Nit d’Havaneres i rom cremat amb el grup Mestre d’Aixa a l’esplanada de l’IES Castellet. Abans, al matí els més petits podran gaudir de l’animació i la festa d’escuma i a la tarda es programarà el concerts dels Superherois.

En el decurs d’aquesta festa major també s’ha dut a terme la renovació dels càrrecs de pubilla i hereu, que han recaigut en Nayade Lavado i Èric Cintas, i cal recordar que dissabte al migdia va tenir lloc un dels actes més institucionals, amb el lliurament de la Medalla de Sant Vicenç, distinció que atorga l’Ajuntament i que enguany ha recaigut, a títol pòstum, en el mestre i pedagog musical Francesc Vila.