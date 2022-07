La recollida selectiva supera el 75% en els municipis que han aplicat un canvi de model

La implementació dels sistemes de recollida selectiva de residus, ja sigui mitjançant el model de contenidors tancats o el porta a porta, multiplica els nivells de reciclatge en els municipis on s’apliquen. Així ho constaten les dades, que en tots els casos ja consolidats se situen per sobre del 75%, com a mínim.

L’exemple més clar és el d’Avinyó, que el 2020 (l’últim any amb dades oficials de l’Agència de Residus de Catalunya) va ser el municipi del Bages que més va reciclar. El percentatge de recollida selectiva va ser del 88,8%, mentre que cinc anys abans es va quedar a poc més del 52%. Avinyó va implementar el sistema de recollida porta a porta la tardor del 2018.

Navàs, amb uns nivells de reciclatge el 2020 del 84,4%, i Navarcles, amb el 84,2%, segueixen Avinyó en el rànquing. També han adoptat el model del porta a porta, que ha disparat les xifres. A Navàs, on el porta a porta es va iniciar el gener del 2018, el reciclatge s’ha doblat, tenint en compte que el 2015 era del 44%, mentre que a Navarcles (que el va implementar mig any abans) ha passat del 53,7% al 84,2 en aquest mateix període. També hi ha el porta a porta a Santpedor i a Artés, amb uns nivells lleugerament inferiors, del 78,7% en el primer cas i del 75,7% en el segon.

Els municipis amb el sistema de contenidors tancats tenen xifres similars. Els nivells més elevats de reciclatge els té Balsareny, amb el 83,6%, quan el 2015 amb prou feines superava el 30%. Rajadell també ha multiplicat les xifres, i ha passat del 36,5% de recollida selectiva el 2015 al 80,4% el 2020.

Els nous sistemes disparen xifres

Els efectes de la implementació dels nous sistemes triguen poc a deixar-se notar.

A Sallent, per exemple, on hi ha el model de contenidors tancats, del març al juny ha passat de tenir el 72% de fracció resta a reduir-lo fins al 25%, pel fet que la recollida d’orgànica s’ha multiplicat gairebé per 3 (amb un increment del 184%), mentre que la d’envasos i paper s’ha doblat, i la de vidre ha augmentat el 41%. El mateix passa al Pont de Vilomara, on el canvi de sistema es va aplicar fa un mes, i en les primeres tres setmanes la fracció resta s’ha reduït del 82,5% al 29%, i això s’ha traduït en uns nivells globals de recollida selectiva del 71%.

A Cardona, el maig es va implementar el sistema porta a porta i, segons l’Ajuntament, en menys d’un mes es va passar d’un reciclatge del 37% al 83%.

Monistrol de Montserrat (amb el 22,6%), Castellgalí (amb el 25,3%) i fins ara el Pont de Vilomara són els municipis de la comarca que reciclen menys.