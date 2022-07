L'Ajuntament de Súria informa que el castell de focs d’artifici de la Festa Major, previst per a aquest dilluns 11 de juliol, ha estat suspès a causa de l’activació del nivell 2 del Pla Alfa per a la prevenció d’incendis forestals a la comarca del Bages. El nivell 2 del Pla Alfa es troba activat aquest dilluns 11 de juliol en divuit comarques catalanes. El cos d’Agents Rurals de la Generalitat ha comunicat a l’Ajuntament que l’activació d’aquest nivell comporta l’anul·lació de l’autorització que havia estat atorgada per a la celebració del castell de focs.

El Pla Alfa és el procediment operatiu del cos d’Agents Rurals per definir la situació de perill d’incendi forestal i les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció. El nivell 2 es correspon amb un nivell alt de perill, i obliga a prohibir o restringir determinades activitats susceptibles de provocar incendis forestals. L’Ajuntament de Súria estudiarà la incorporació del castell de focs al programa d’alguna altra celebració destacada del calendari festiu local dels propers mesos, quan ja no es plantegi l’actual situació de perill d’incendi forestal. Al mateix temps, l’Ajuntament reitera la crida a la responsabilitat de tothom per evitar l’aparició d’incendis forestals i a adoptar les mesures de prevenció necessàries davant la nova onada de calor. Altres canvis en el programa de la Festa Major A més de la suspensió del castell de focs, aquest dilluns 11 de juliol també hi haurà altres canvis en la programació de nit de la Festa Major, amb l’actuació del Combo de l’Escola Municipal de Música (20.45 h) i l’avançament del ball de nit amb l’orquestra Swing Latino (21.15 h). L’espectacle d’animació infantil d’aquesta tarda amb el grup Squitx es manté en l’horari previst (18.00 h). D’aquesta manera, el programa de Festa Major per a la tarda i nit d’aquest dilluns 11 de juliol queda de la següent manera: 18.00 h. Animació infantil amb el grup Squitx. Lloc: Parc Municipal Macary i Viader.

20.45 h. Actuació del Combo de l’Escola Municipal de Música Lloc: plaça de Sant Joan.

21.15 h. Ball amb Swing Latino. Lloc: plaça de Sant Joan