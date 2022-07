Sant Fruitós de Bages ha posat en funcionament quatre noves càmeres de vigilància, dues a la urbanització de les Brucardes, a l’enllaç amb el camí paisatgístic i en el camí de la depuradora; i dues més a la de la Rosaleda, a l’entrada est pel carrer Major, i a l’oest pel carrer Lledoner.

Aquests dispositius permeten augmentar la seguretat d’aquestes zones residencials ja que és un sistema que permet treballar connectat amb els cossos policials. Aquests aparells compten amb un sistema que, segons han detallat fonts de l’Ajuntament, és capaç de capturar amb fiabilitat més del 97% de les matrícules dels automòbils i avisen immediatament a la Policia Local en cas que detectin l’entrada d’un vehicle amb una matrícula inclosa en les llistes negres de Mossos d’Esquadra. A banda també permeten tenir un registre que pot ser útil en cas d’investigacions posteriors.

Fruit de la instal·lació d’una de les noves càmeres a Les Brucardes, s’ha pogut desplaçar la preexistent que es trobava instal·lada al camp de futbol, la qual s’ha col·locat per protegir l’accés al nucli des del camí de Viladordis.

Aquestes quatre noves càmeres s’afegeixen a les 16 que ja hi ha en funcionament al municipi. Tres estan situades a Pineda de Bages (als dos accessos a la urbanització per la carretera Santpedor, i un a l’accés per Sant Iscle); altres dos als accessos de Les Brucardes (una a la carretera d’accés des del pavelló i una altra al camí de la depuradora); quatre al nucli urbà (als dos accessos de la carretera de Vic, una per l’avinguda Girona i una altra per avinguda Bertrand i Serra d’accés al polígon industrial La Bòbila); quatre més al polígon industrial Casa Nova-Riu d’Or (accessos des de la carretera C-16C cap als carrers Matagalls i Collserola, accés des de la carretera N-141c cap al carrer Montsant i accés des del camí Ral cap al carrer Moixeró) i tres més al polígon industrial Sant Isidre (accessos des de la carretera C-16C cap als carrers Aneto i Pic Negre i accés des del camí de l’Agulla cap al carrer Aneto).