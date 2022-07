Súria acomiadarà avui els actes de la festa major, que enguany ha pogut celebrar amb tota la seva plenitud després de dues edicions amb restriccions per la pandèmia, tret del castell de focs, que s’havia de fer anit però al migdia ja se’n va anunciar la suspensió a causa de la forta calor i davant el risc de provocar un incendi forestal. Malgrat aquesta incidència i a l’espera de tancar el programa amb una ballada de sardanes aquesta tarda, l’Ajuntament feia ahir una valoració molt positiva de la festa i de l’afluència de públic, que ha tornat als nivells del 2019 o fins i tot els ha superat en algunes activitats puntuals.

Aquesta ha estat «la festa major del retorn a la normalitat», apuntava la regidora de Festes, Alba Santamaria, tot i lamentar la supressió del castell de focs «per circumstàncies externes». A banda de l’afluència, en destacava el bon ambient d’una celebració que, com a mínim fins ahir a la tarda, havia transcorregut «sense aldarulls ni incidències remarcables». En total hauran estat nou dies seguits d’activitats, si bé l’arrencada forta va ser divendres i els actes centrals s’han concentrat el cap de setmana i fins ahir.

Aquesta tornada a la normalitat ha permès recuperar l’acte d’inici davant l’Ajuntament, divendres al vespre, amb la trobada d’entitats de cultura popular i la posterior cercavila fins a la plaça de Sant Joan. Un acte que amb la pandèmia s’havia limitat a uns breus parlaments, com tampoc s’havien pogut desenvolupar plenament els concerts o les activitats infantils. En canvi, enguany balls i concerts «han omplert fins tard i sense necessitat de tenir el públic assegut», i els infants han disposat d’una oferta d’activitats «de mobilitat, i no tan estàtiques com fins ara», des d’una festa Holi, fins a la instal·lació d’un supertobogan, el ball d’escuma, o un correaigua, «que era una de les novetats després de molts anys», recorda Santamaria.

La regidora també destacava el desenvolupament dels campionats esportius «amb rècords de participació», i la bona afluència en altres activitats juvenils com la gimcana. Igualment ha estat molt concorreguda la trobada castellera que es va fer dissabte, organitzada pels Salats de Súria, i els balls i concerts, tant de dia com de nit.

El castell de focs, més endavant

El castell de focs es va suspendre ahir al migdia a causa de l’activació del nivell 2 del Pla Alfa per part de la Generalitat en algunes comarques, entre elles el Bages, per a la prevenció d’incendis forestals. Tanmateix, l’Ajuntament buscarà una nova data per fer-lo, com ara pels voltants de Nadal o per les caramelles, si bé encara no hi ha res decidit.