«He entrat amb vocació de servei perquè no m’apassiona la política sinó el meu poble»

Rosa Verneda és la nova alcaldessa de Talamanca, on va néixer el 1991. És enginyera mecànica i fa de project manager a l’empresa Remco de Berga, on continuarà treballant compaginant-ho amb l’alcaldia, que assumeix com un repte i com «un any de prova» amb la intenció de presentar-se d’alcaldable el 2023. De fet, Verneda hereda la vocació de servei al poble de la família, després que el seu avi, Francisco Verneda, ja va ser alcalde de Talamanca del 1962 al 1967, i el seu pare, Josep Verneda, en va ser regidor del 1979 al 1983. Ara és el torn de la tercera generació, que Rosa Verneda afronta amb tres anys d’experiència com a regidora de Manteniment, Serveis Socials i Projecció Econòmica, unes àrees que mantindrà.

Ha estat tres anys regidora i ara ha assumit l’alcaldia. Com ho porta?

Amb moltes ganes. Però em fa respecte veure si ho faré prou bé, si arribaré a tot, quin volum de feina em suposarà... No em considero política, sinó que la meva entrada a l’Ajuntament és vocacional i de servei al poble. Amb el temps suposo que entendré més de política però per ara és totalment vocacional. No m’apassiona la política sinó el meu poble. A Manresa, segurament no m’hi hauria presentat.

De fet, ve d’una nissaga familiar molt vinculada a l’Ajuntament...

A casa ens hem estimat molt el poble i sempre estem disposats a col·laborar, i sabent que en pobles petits costa que algú es vulgui involucrar en la política, ho hem fet, tot i que econòmicament no surti a compte. És per vocació i per estima al poble i als seus veïns. El meu pare és qui anava a apagar foc, qui repartia el butà, era cambrer al bar, era paleta..., ho era tot, i a una persona predisposada com ell, era fàcil que li proposessin entrar a l’Ajuntament. A mi m’ha passat una mica el mateix. Aprecio molt aquest poble perquè m’ha vist créixer.

Aquesta tradició familiar l’ha acabat empenyent en la seva decisió?

Sí, perquè ja ho he viscut a casa. Sempre he vist ajudar el poble, i ja de petita, si veia que hi podia contribuir, també ho feia. Per això, quan el Josep Tarín em va demanar d’acompanyar-lo a la regidoria, m’hi vaig posar. Em va costar per la vessant política, però ho tenia molt clar per l’estima que tinc al poble. I tres anys després, soc alcaldessa.

S’ho esperava?

L’alcaldia no. Em considerava massa jove. Amb la covid s’ha anat endarrerint tot, però ja em semblava bé, perquè així he pogut agafar una mica més d’experiència abans d’assumir-la.

Què creu que pot aportar?

Contacte amb el veïnatge, el tu a tu. El Josep això ja ho tenia, però després de tants anys, és evident que no acabes agradant a tothom. Segur que jo tampoc, però crec que en general tinc molta afinitat amb els veïns. De petita m’havia cuidat mig poble, m’han vist créixer..., i encara no m’he fet prou gran com per tenir rivals. No puc aportar l’experiència del Josep ni els seus coneixements polítics, però si un bon tracte personal amb la gent. Soc molt d’escoltar i de parlar. El canvi pot suposar un aire nou després de 19 anys d’alcaldia del Josep, que igualment sé que el tindré al costat i m’ajudarà.

Què n’ha après de Josep Tarín com a alcalde?

Sempre hi és quan el necessites. M’ha ensenyat molt a escoltar i mirar, a fixar-me amb les reaccions. Transmet molta tranquil·litat.

Fins a quin punt pot influir el judici que té pendent Josep Tarín en la seva tasca com a regidor i en el dia a dia de l’Ajuntament?

No crec que influeixi en res. Quan va sortir a la llum, en cap moment va deixar de complir amb les seves responsabilitats. Pot agradar més o menys com ha fet les coses, però sempre hi és i no es pot negar que ha treballat molt i s’ha dedicat el màxim a l’Ajuntament. Ha sabut separar les coses, i no per estar imputat ha deixat de treballar, atendre o escoltar, i estic segura que ho continuarà fent. I s’acabarà el mandat i, tot i que la seva idea és deixar la política, arribarà la festa major, li demanarem que ens ajudi a muntar l’escenari i a repartir coques, i ho farà.

Què té encarrilat per a aquest any que queda de mandat?

La construcció d’una pista de pàdel que han de començar de forma imminent. També la millora del clavegueram del carrer Mura, que genera alguns problemes als veïns; i cap al setembre voldríem implementar el sistema de recollida de la brossa mitjançant contenidors tancats. Això seria el més gran, però també hi ha la festa major, que aquí és molt important, i altres festes que es concentren a l’estiu perquè és quan hi ha un volum més elevat de gent al poble.

I pensant en el proper mandat, què cal començar a orientar?

La renovació del clavegueram de la Quintana. Com a mínim l’estudi i el projecte. És molt vell, i és una urbanització amb molta pendent, i això és problemàtic. També hem d’afrontar la tercera fase del casal de la Quintana, i hi ha pendent el pla director del castell per decidir què voldríem que s’hi fes d’acord amb la Diputació, que n’és la propietària. És molt important pel poble i en canvi el tenim tancat i no li estem donant l’ús que es mereix.Es postula com a alcaldable. De què depèn la decisió final?Si aquest any no se’m fa una muntanya, no m’afecta en la vida personal, o fa que jo que jo mateixa no em vegi prou apta, em presentaré. He vingut a ajudar, i per mi, aquest any de prova ha de ser molt positiu.