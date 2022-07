La urbanització River Park del Pont de Vilomara disposarà per primera vegada d’enllumenat públic a començament del 2023. Així ho preveu l’Ajuntament d’aquesta població després d’un acord amb la Diputació de Barcelona, que subvencionarà pràcticament la totalitat del projecte, amb una aportació de 973.000 euros. El cost final puja a 1.063.000.

Es tracta de la subvenció més elevada que la Diputació ha destinat mai al Pont, segons que ha assegurat l’alcalde, Enric Campàs, durant la presentació del projecte que s'ha fet aquest dimecres al migdia a l’Ajuntament amb presència del diputat d’Acció Climàtica de la Diputació, Xesco Gomar. Beneficiarà entre 600 i 650 parcel·listes, que hauran d’afrontar el 10 % restant del cost «amb un estalvi d’uns 2.000 euros cada un gràcies a aquesta subvenció», apuntava Campàs.

El projecte «suposa una gran millora per a la urbanització, i del tot necessària», afegia l’alcalde, tenint en compte que ara no disposa d’enllumenat públic. Ja fa un temps que l’Ajuntament del Pont va demanar d’incloure’l dins el programa sectorial Renovables 2030 de la Diputació, amb què aquesta institució subvenciona projectes destinats a la reducció de les emissions locals de gasos d’efecte hivernacle, o bé a la reducció de costos energètics locals. En el cas de la urbanització de River Park, es tracta de fer una instal·lació nova, amb enllumenat de tecnologia LED, i és un dels primers d’aquest programa que es desenvoluparà a tota la demarcació, perquè també va ser un dels primers municipis en apuntar-s’hi per demanar ajuts.

El diputat d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, ha qualificat d’«imprescindibles» actuacions com la del Pont de cara a satisfer els objectius del programa, que basa una de les seves tres línies en l’enllumenat públic, si bé la majoria de projectes que s’afrontaran no són per a instal·lacions noves sinó per a la substitució de llums de vapor de sodi per tecnologia LED. Les altres línies de treball van en la línia de subvencionar inversions relatives a la instal·lació de plaques fotovoltaiques o de calderes de biomassa.

L’objectiu, ha dit Gomar, és contribuir «a reduir les emissions de CO2 i també els costos cada cop més insostenibles de consums energètics en el món local». En aquest sentit, la Diputació té oberta inicialment una línia d’ajuts de 50 milions d’euros per al finançament de projectes que li presentin els municipis en algun d’aquests tres àmbits (com ha fet el Pont de Vilomara), i amb la possibilitat de cobrir fins a un 90% del seu cost, sempre fins a un màxim d’1,5 milions d’euros. En aquests moments, la Diputació té entrades més de 200 peticions d’ajuts vinculats al programa per part de municipis de la demarcació «que haurem d’anar validant», ha apuntat Gomar. D’aquestes, n’hi ha 15 que provenen de municipis del Bages, entre els quals hi ha el de Sant Fruitós.

La intenció de la Diputació és poder ampliar aquesta partida inicial de 50 milions d’euros amb què ha dotat inicialment el programa «per intentar abastar el cent per cent de les sol·licituds» que es rebin. L’objectiu de la Diputació seria poder disposar d’aquestes noves dotacions de cara a la propera tardor.