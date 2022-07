La 17a campanya d’excavacions arqueològiques de Súria ha tret a la llum interessants restes ceràmiques i nous espais que reforcen l’interès del jaciment arqueològic medieval del Puig de Sant Pere, a l’espai patrimonial de les Guixeres. En total, enguany han participat en els treballs de la Campanya prop de quaranta persones voluntàries, entre estudiants de l’Institut Mig-Món i col·laboradors adults. La visita de cloenda de la campanya va comptar amb la presència de representants institucionals i dels joves i adults que han participat en l’edició d’enguany. Les explicacions de les troballes van anar a càrrec dels mateixos estudiants.

Els treballs d’aquesta edició han permès descobrir les restes de nous elements constructius, com murs, pilars i una nova sitja del conjunt arquitectònic del Puig de Sant Pere, a més d’aproximar-se al terra natural del jaciment. Altres restes localitzades enguany han estat ossos d’animals, peces de sílex o metall, restes de carbó i una moneda antiga de datació més recent, entre d’altres objectes i materials.

L’objectiu de la Campanya és recuperar o descobrir elements del patrimoni surienc i ampliar el coneixement històric de la vila, apropant el món de l’arqueologia als estudiants. Les directores de la 17a campanya d’excavacions arqueològiques, Cristina Belmonte i Jenifer Montaño, van agrair el treball dels estudiants i dels col·laboradors adults. També van remarcar l’interès que ha aixecat aquesta nova edició, amb un important nombre d’inscripcions. Un dels fets destacats d’aquesta nova edició ha estat l’important nombre de restes ceràmiques localitzades d’origen medieval, algunes d’elles vidrades i decorades. «Comencem a tenir peces més senceres» que en anys anteriors, segons Cristina Belmonte.

En el transcurs de la visita de cloenda, l’alcalde Albert Coberó va agrair el treball de totes les persones i entitats que han fet possible aquesta nova edició de la Campanya i el descobriment de nous elements de la història de la vila, apostant per la continuïtat de la Campanya. Segons el batlle surienc, «gràcies a vosaltres estem descobrint els orígens del nostre poble». En la visita de cloenda també van participar la regidora de Cultura, Festes i Ensenyament, Alba Santamaria, i altres membres de la corporació municipal. El director dels serveis territorials del departament de Cultura de la Generalitat a la Catalunya Central, Francesc Serra, va parlar sobre «l’espectacular» creixement del jaciment. Segons Francesc Serra, la Campanya és una iniciativa «exemplar» que ajuda a «posar en valor la feina dels arqueòlegs» i enfortir la sensibilitat cap al patrimoni. Per la seva banda, el cap d’estudis de l’Institut Mig-Món, Xavier Morros, va explicar que «és molt important» la feina que fan els joves voluntaris i voluntàries per recuperar el patrimoni històric surienc.

Els treballs de la 17a Campanya d’Excavacions Arqueològiques de Súria van començar el passat 27 de juny. Prèviament es va portar a terme una sessió informativa sobre els objectius d’aquesta edició, adreçada a l’alumnat de l’Institut Mig-Món.

La Campanya d’Excavacions Arqueològiques és una iniciativa de l’Ajuntament de Súria, a través de les àrees d’Alcaldia i de Cultura, i de l’Institut Mig-Món, amb l’autorització del servei d’Arqueologia de la Generalitat i el suport de la família propietària dels terrenys. En aquesta edició també han col·laborat l’empresa ICL i el Casal de la Dona.