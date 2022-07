L’Ajuntament de Balsareny ha començat a oferir de forma gratuïta productes menstruals a les seves treballadores. Es tracta d’un dels primers consistoris bagencs que ha incorporat un dispensador de compreses i tampons de la mà de la marca navassenca GU Planet, una botiga online de productes d’higiene femenina elaborats amb materials naturals com el cotó que recentment ha creat un dispensador per entorns laborals sota el nom Menstrual Point. La iniciativa ha generat complicitat entre diverses empreses i institucions públiques de la regió central, que preveuen aplicar aquest model a curt termini.

La marca navassenca GU Planet pretén estendre el servei a altres empreses i institucions

L’objectiu de GU Planet és que qualsevol dona disposi de productes menstruals en el seu lloc de treball. Per aquest motiu, ara fa dos mesos van començar a comercialitzar dispensadors que «afavoreixen la creació d’un entorn laboral més inclusiu i amable i fomenten el consum de productes menstruals saludables fabricats amb cotó ecològic», explica la fundadora de GU Planet, Mercè Vendrell. L’impacte positiu que el servei ha generat en les organitzacions públiques i privades el preveuen estendre als centres d’estudi, «per tal de fomentar una major sensibilització en escoles i instituts, on sovint la regla encara és un tema tabú», lamenta la fundadora.

Pel que fa a les entitats públiques, són diversos els ajuntaments que s’han mostrat oberts a conèixer el projecte, però un dels primers a aplicar-lo ha estat el de Balsareny. Des de fa una setmana, els lavabos de l’edifici municipal ja compten amb un dispensador de tampons i compreses finançat amb fons propis que s’haurà de recarregar de forma periòdica. L’alcaldessa de Balsareny, Noèlia Ramírez, considera que el nou servei «és un avenç per donar resposta a les necessitats de les treballadores i per generar més coneixement sobre la menstruació». El consistori també ha situat un altre dispensador a l’edifici de la llar d’infants i, més endavant, «preveiem estendre els punts menstruals en altres edificis municipals, en funció de les necessitats», assegura Ramírez, que alhora recomana als altres ajuntaments de la zona sumar-se a la iniciativa.

El valor afegit dels productes

La fundadora de GU Planet destaca que un dels valors afegits de la marca són els materials naturals amb què estan fabricats els productes. «La salut femenina és un dels nostres eixos principals i, en aquest sentit, treballem amb cotó certificat per prevenir les irritacions i al·lèrgies que sovint pateixen moltes dones», remarca Vendrell. En cadascun dels dispensadors, es troben les seves compreses i tampons de cotó, així com uns lots amb diferents productes, com ara un aplicador reutilitzable per col·locar-se el tampó, «un sistema que redueix el volum de residus plàstics», assenyala Vendrell.

La iniciativa també pretén fomentar la salut menstrual amb compreses i tampons elaborats amb cotó

De fet, una de les tasques de GU Planet és traslladar a les empreses aquesta importància de consumir productes menstruals saludables i ecològics a partir de formacions. «El primer que fem és presentar totes les opcions que existeixen, des de la copa fins a les calces menstruals, i conscienciar sobre la necessitat d’utilitzar materials que no danyin la pell», apunta Vendrell. La majoria de productes que existeixen al mercat, afirma, empren plàstics i altres components que sovint generen picors i males olors, «que són del tot evitables».

En aquesta línia, Vendrell defensa que el fet d’instal·lar dispensadors no solament permet fer més accessibles els productes d’higiene femenina, «sinó que també afavoreix la salut menstrual de les treballadores». Fins al moment, la proposta ha tingut una bona rebuda per part de les empreses i organitzacions públiques amb qui han iniciat converses. En aquest sentit, confien a poder estendre el seu producte en diversos punts de les comarques centrals i també a l’exterior de Catalunya.