Des d'aquest divendres i fins diumenge (15, 16 i 17 de juliol) tots els veïns i veïnes del municipi podran accedir, de manera excepcional, a les piscines municipals gratuïtament, una mesura que ha pres l'Ajuntament per tal d'ajudar a la ciutadania a combatre l'onada de calor, tal i com ja es va fer el passat mes de juny.

L’horari d’obertura de les piscines és des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. Per tal de poder entrar serà necessari presentar el DNI. Durant aquests tres dies no es vendran entrades de dia per tal de controlar l’aforament del recinte.A banda, des de l'Ajuntament s'informa que també es disposa dels equipaments de la Biblioteca i del Nexe- Espai de Cultura com a espais climatitzats i que són de gaudi públic.

Aquestes novetats han estat anunciades a través d'un BAN municipal que també incorpora les ecomanacions per fer front a les altres temperatures: beure aigua fresca de forma regular encara que no es tingui sed; tancar durant el dia les persianes i finestres i a la nit obrir-les per refrescar la casa; procurar que els animals de companyia no estiguin al sol i estiguin hidratats; evitar el sol directe; portar una gorra o barret al carrer i procurar caminar per l'ombra; i evitar sortir a les hores de més calor i les activitats físiques intenses.