Callús encara no té les piscines a punt i n’ajorna l’obertura que preveia per a aquest divendres

Els veïns de Callús hauran d’esperar com a mínim deu dies més per poder-se banyar a les piscines municipals. Les obres de reforma que s’hi estan fent, i que ja anaven tard per la fallida de l’empresa que se n’havia d’encarregar inicialment, s’han endarrerit encara més del previst i no s’ha arribat a temps de poder obrir les instal·lacions aquest divendres com havia previst l’Ajuntament fa uns dies. Ara confia que ho podrà fer l’última setmana de juliol.

«L’empresa hi treballa dissabtes i diumenges, i farem tot el possible per poder obrir la setmana del 25», sosté l’alcalde, Jordi Mas, que lamenta les molèsties ocasionades pel retard. Els treballs els executa la constructora madrilenya Ermai SL, després que l’adjudicatària inicial de les obres, Galitec, es declarés en fallida i les deixés a mig fer. Tal com va explicar aquest diari, l’Ajuntament es va acollir a una clàusula del contracte que permet fer una cessió d’obra a una altra empresa sense necessitat d’un nou concurs, la qual cosa permet mantenir l’import (només ajustant-lo al que queda pendent d’executar i al possible encariment del material), però això va suposar una demora de mig any que ha impedit tenir a punt les instal·lacions a començament d’estiu.

El traspàs oficial de l’obra entre les dues empreses es va fer l’1 de juliol, i des d’aleshores s’ha treballat a fons, apunta l’alcalde, però no s’ha pogut enllestir la feina abans d’aquest divendres, 15 de juliol, malgrat que era el compromís inicial de la nova constructora. Aquesta vegada, l’escull hauria estat la lentitud en l’entrega de part del material, explica Mas.

La reforma, que puja a un total de 360.000 euros, consistia en resoldre la fuita que presentava el vas de la piscina i adequar la instal·lació a la normativa vigent mitjançant una làmina d’aigua desbordant, a banda de canviar la maquinària, transformar la piscina de clor en una de salina, i renovar part de la gespa.

L’obra ja està pràcticament enllestida, assegura l’alcalde, però part del material tècnic està trigant a arribar. Parla de les vàlvules de la sala de màquines que afecten la piscina gran i han de regular l’entrada i sortida de l’aigua. També hi ha pendent una barana i la col·locació d’algunes rajoles. «Muntar-ho és ràpid», sosté Mas, si bé abans d’obrir «caldrà omplir la piscina d’aigua, tirar-hi la sal, corregir el Ph, i mirar que tot funciona correctament», i un cop s’hagi certificat l’obra, ja es podran posar en funcionament les instal·lacions.

Menys espai però més barat

Un cop en marxa, les piscines de Callús no podran obrir amb el cent per cent de la seva capacitat en tot l’estiu. El motiu és la renovació del sistema de rec que s’ha portat a terme aprofitant les obres i que ha obligat a canviar la gespa d’una bona part de la superfície de la piscina, de manera que no s’hi podrà accedir per no fer-la malbé i només es podrà trepitjar l’àrea que conserva la gespa antiga. Per altra banda, i tenint en compte que la temporada serà més curta, l’Ajuntament aplicarà «una rebaixa important» en els abonaments, diu Mas, si bé encara no se n’ha determinat l’import.

L’alcalde lamenta les molèsties que tot plegat està tenint per a la població, i es mostra «especialment agraït» a l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra, que ha facilitat les instal·lacions de les seves piscines municipals per als alumnes dels tres casals d’estiu de Callús, que enguany no han pogut fer activitats a les piscines del poble. L’Ajuntament de Callús ha habilitat dos busos i s’ha fet càrrec del seu cost per al trasllat a Aguilar tots els dimarts i dijous de juliol.