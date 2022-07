Cardona inicia la reforma de la plaça del nucli de la Coromina que en triplicarà l’espai

Màquines i operaris ja han començat a treballar en l’enderroc d’espais de la plaça d’Àngel Guimerà de la Coromina de Cardona, en el marc del projecte de remodelació que transformarà per complet tot aquest entorn al mig del nucli fins a disposar del triple d’espai públic que l’actual.

La fase inicial del projecte que ara s’ha posat en marxa es concentrarà en la plaça, que es podrà ampliar després que l’Ajuntament va adquirir temps enrere per 74.000 euros un solar adjacent en mal estat que era propietat de la Sareb (l’anomenat banc dolent). S’integrarà en aquest nou espai, que passarà dels 200 m2 que aproximadament té l’actual plaça, a una àrea de 648, sumant-hi els 150 m2 del nou pati adquirit i l’àmbit de l’antiga plaça del Crispí, que inclou els darreres de cases i s’estén cap a la terrassa del bar i l’accés al consultori mèdic.

El projecte d’actuació en tot aquest entorn es preveu que tingui un termini d’execució de sis mesos i ascendeix a un pressupost global d’uns 200.000 euros. S’hi combinarà una àrea pròpiament de plaça i una altra de parc amb arbres, es recuperarà un antic fanal i la font, i es farà un tractament de les mitgeres amb un caire modern però a l’hora buscat que quedi integrat al centre històric de la Coromina, ja que a l’entorn d’aquesta plaça hi ha edificis històrics com el de Cal Garrostas, i també s’hi ubiquen els equipaments del nucli, com l’ambulatori i el casal d’avis, i espais de restauració i lleure.

Es tracta, d’una important actuació de regeneració urbana, que el consistori s’havia fixat com un dels principals projectes del mandat, i que pretén revitalitzar un àmbit on més endavant també es projecta un nou equipament i habitatge públic. De fet, el consistori ja ha adquirit per 25.000 euros un antic edifici que inicialment volia intentar rehabilitar, però que els estudis que se n’han fet indiquen que és necessari que vagin a terra i deixar així l’espai lliure per construir-ne de nous, que es faran pensant que vagin destinats especialment a gent gran.

L’Ajuntament té previst tramitar un expedient urgent d’enderroc perquè els treballs d’aterrament es puguin fer pràcticament en paral·lel als de la plaça i es deixi ja aquest espai lliure i a punt per a les futures edificacions. Tanmateix, aquesta actuació es farà més endavant. L’Ajuntament també deixa per a una fase posterior l’arranjament de carrers adjacents a la plaça, de manera que, un cop ampliada, es podrà completar una operació urbanística i de regeneració urbana al bell mig del nucli de la Coromina. La intenció és acabar arreglant vials adjacents com són el de l’Església i el de la Mel, amb un nou clavegueram i la seva repavimentació.