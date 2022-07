L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages iniciarà al setembre les obres d’arranjament previstes al carrer Bon Temps de la urbanització de les Brucardes, i que s’allargaran uns tres mesos.

El projecte, que afecta un conjunt de 1,879 metres quadrats, inclou l’arranjament del talús que hi ha al carrer per poder procedir a la urbanització de la vorera del marge est, entre l’avinguda de les Brucardes i l’accés a la masia del Bon Temps. Això implica que s’hi col·locarà un mur de contenció de gabions de pedra per substituir els blocs de formigó que hi ha actualment. Tot plegat facilitarà que els vianants puguin transitar amb més seguretat.

El projecte també inclou la pavimentació del camí i la senyalització vertical i horitzontal.