Fonollosa ja té definit el projecte per a l’ampliació i remodelació de l’escola, que a la pràctica suposarà, un cop executat, disposar d’un centre pràcticament nou. I és que bona part de les futures instal·lacions s’alçaran en un espai annex al recinte actual, mentre que una part de les ja existents es remodelaran. Un cop executat, el municipi tindrà una escola que ocuparà el 40% més de superfície del que disposa ara, i totalment actualitzada.

El projecte el signa l’estudi d’arquitectura de Marc Rifà i és el resultat d’un procés previ en què es va crear primer una comissió de participació on, a part del de Fonollosa, hi havia també representants dels Ajuntaments d’Aguilar i Rajadell, famílies, AMPA i escola. D’aquí en van sortir les bases per de com havia de ser el nou centre i es va convocar un concurs de projectes arquitectònics, que ha rebut un total de vuit propostes. La setmana que ve es preveu que el ple municipal en faci l’aprovació inicial.

El cost i l’execució, però, s’han vist afectats per la situació de crisi actual i l’encariment de materials, el que farà que el projecte no es pugui executar tot de cop. Tanmateix, l’objectiu és que els treballs comencin a final d’any i que el gros de la intervenció estigui acabat el 2024. Segons ha detallat l’alcalde, Eloi Hernández (ERC), el pressupost inicialment previst era d’1,8 milions d’euros, que es finança amb un conveni amb el Departament d’Educació amb un conveni en què aquest aportava 1,7 milions i el consistori 100.000 euros. Ara, però, s’ha actualitzat a un total de 2,3 milions, «el que implica que en una primera fase no es podrà fer la totalitat del projecte». Tanmateix, Hernández subratlla que ja hi ha acord perquè la Generalitat augmenti la seva aportació fins a 2.050.000 euros, i el consistori n’hi posarà 250.000.

En aquesta primera fase es construiran tres nous mòduls d’aules on s’acabarà concentrant tota l’educació la primària, seguint la tipologia del centre d’edificis disseminats. L’alcalde destaca que es farà en tota una zona nova annexa sense afectar l’actual, que per tant amplia el recinte escolar, «que ara mateix és de 5.380 m2, i n’hi afegirem 2.250 més». En aquest nou espai també s’hi construirà «el que en diem la sala gran, que és la sala d’actes. Quan això estigui fet, dins d’aquesta mateixa primera fase, enderrocarem tot un seguit d’edificis vells com l’actual sala polivalent, el que ara és sala de mestres i aula de música, l’antiga llar d’infants que ara s’utilitza de menjador... Això es faria aprofitant un dels estius, que esperem que sigui el vinent, sinó ens n’hauríem d’anar al del 2024».

Un altre aspecte que inclou aquesta fase és tota una obra d’urbanització exterior amb l’objectiu, segons Eloi Hernández, de «crear un nou accés a l’escola. Ara es fa per un lateral del recinte, per un carrer on hi tenim molta problemàtica de circulació, i ho traslladarem a tota una nova entrada per la banda del poliesportiu, adaptada i en una zona molt més àmplia». Encara una altra intervenció serà habilitar un espai d’àgora, exterior, aprofitant uns desnivells dels patis, per fer-hi activitats «que son marca de la casa d’aquesta escola». També es deixarà adequada la zona de transició entre l’escola i la pista poliesportiva, que ara mateix és una paret formigonada i es transformarà en una zona amb talussos i ajardinada. La planificació és que el 2024 ha de quedar tota aquesta obra acabada «perquè així ens ho estableix el conveni que tenim establert amb la Generalitat».

Per les fases posteriors quedarà, segons ha detallat l’alcalde, la rehabilitació d’edificis existents, tota la zona d’infantil, el menjador i cuina, «tot i que en aquest cas fa uns quatre anys ja hi vam fer una actuació important». I una tercera fase, «que podria ser conjunta, es farà d’obra nova tot el que serà l’edifici administratiu, que ara ubicaríem aprofitant un mòdul prefabricat que estem fent servir d’aules i que mourem».

Hernández subratlla que, malgrat els contratemps pel context econòmic, «tinguem garantit que tirem endavant un projecte cabdal per a una escola que ara mateix té més de 200 alumnes en un centre que acumula més de 50 anys i amb uns edificis molt deteriorats». També destaca la fórmula que s’ha buscat, amb la implicació directa del consistori posant-hi diners, «però entenem que és el més important que tenim al municipi i li hem donat màxima prioritat».