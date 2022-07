Un jove violinista sallentí és mister Suïssa 2022

Fa cinc anys, Marcel Ignacio Riera va fer les maletes a Sallent i va marxar a Suïssa per acabar-se de formar com a violinista de primer nivell. Estudi, perseverança i posar-se en mans d’un dels millors violinistes, Sergey Ostrovsky, el podia ajudar a tenir una gran formació i a poder intergrar-se a les millors orquestres d’Europa. Es va graduar en els estudis dels seu instrument a Suïssa fa un parell d’anys i en els dos últims ha fet un màster, seguint al peu de la lletra el camí ideat. Ha combinat els estudis amb algunes intervencions en orquestres i simfòniques de primer nivell. Però, quan deixava l’arquet a la vora del violí, una passió que mai no havia explicitat recorria el seu cap: el culte al cos i una crida pel món de la moda i el de les passarel·les. Fa una setmana, Marcel Ignacio, s’imposava en el concurs de Mister Suisse Francophone 2022, que, de fet, actualment és l’únic certamen d’aquest país per triar els representants, tant masculins com femenins, més bells de l’any.

«No pensava que podia guanyar», ha assegurat a aquest diari. Han estat 9 mesos en els que ha anat passat les fases al mateix temps que es formava en un món que li era proper però on afirma que no havia fet cap pas fins ara. Tant és així que fins fa uns mesos no va explicar als seus pares que es presentaria. La sorpresa inicial, però, es va transformar en suport, fins al punt que els pares, el Marcel·lí i la Dolors, van acudir també a la cerimònia. «Sempre m’han donat tot el seu suport». No només hi van acudir, sinó que el Marcel va explicar que estaven entre el públic a la gala final, que havien fet deu hores de viatge per ser-hi, i els va agrair el suport públicament. «I em sembla que em vaig posar els assistents a la butxaca. Els va agradar molt que hi fossin».

Pot ser una mica tard iniciar-se amb 28 anys en el món de la moda i les passarel·les? Marcel Ignacio admet que és una mica gran, sí, però de la mateixa manera està convençut que el món de la moda no es fixa en les edats, sinó en quin és el model que l’interessa.

Ignacio explica que sempre li ha agradat tenir cura del seu cos, però que en el darrer any ho ha fet de forma molt especial. «He seguit dietes», «cada dia he anat un parell d’hores al gimnàs», «m’he cuidat, m’he privat de coses, no he sortit, volia sentir-me bé i no estar cansat». Un mètodes que li ha servit perquè el jurat apreciés el seu cos, aquest 183 centímetres d’humanitat i els 81 quilos de pes que el fan estar primet però amb la musculatura estilitzada, com ell mateix diu, «bastant musculat, estètic; primet i de múscul definit». A tot això, hi suma un cabell morè i uns ulls clars, amb una barbeta ben retallada.

El concurs no ha estat només la participació en desfilades. El jurat, segons Marcel Ignacio, ha apreciat altres valors més enllà del cos i la manera de moure’s, ballar o portar la roba. Ara té un agent que l’assessora, Ferdi Avmedoski, i li prepara la carrera entre el món de la publicitat i les desfilades. I també per lluitar per ser l’home més bell del món. El concurs de Mister Internacional tindrà lloc a Filipines el proper més d’octubre.

I el violí? «De moment tinc compromisos durant els propers mesos que he de complir». «Després me l’enduré de viatge amb mi, per no baixar el nivell».

Per a Marcel Ignacio , content d’haver conegut molta gent, el viatge de la moda «ha valgut la pena» «És important que la gent posi passió amb tot el que fa, que la vida és molt curta i l’hem de viure intensament», conclou el jove sallentí, mister de Suïssa.