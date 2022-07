El nucli de Cornet, a Sallent, es quedarà sense la Festa del Segar i el Batre que s’havia de celebrar aquesta tarda. La suspensió es va fer pública ahir a causa de les restriccions d’accés al medi natural per culpa de l’onada de calor.

La festa inclou recreacions i rememoracions de com es duia a terme antigament aquesta tasca. Després de les demostracions hi havia previst un concert amb la formació tradicional Berguedana de Folklore Total. També hi hauria hagut paradetes de productes de proximitat i servei de food truck.