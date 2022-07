"El foc del Bages està estabilitzat en una gran part, el flanc esquerre, el cap i la cua, però no la part central, que ens continua preocupant". Aquesta és la situació, segons el conseller Joan Ignasi Elena, aquest dilluns, a les 18 h, de l'incendi que va començar a cremar ahir diumenge al Pont de Vilomara i ha calcinat des d'aleshores 1.743 hectàrees, també dels termes de Sant Fruitós i de Navarcles. L'origen podria haver estat una activitat humana.

Elena ha comparegut davant dels mitjans al centre de control establert a Sant Vicenç de Castellet. Ha xifrat en desenes de cases les afectades per les flames i ha avançat que després d'una reunió prevista per a les 20 h es decidirà si es posa punt final al confinament de la urbanització de les Brucardes i de Rocafort. S'han descartat nous confinaments. Quant a les 200 persones evacuades a River Park, "fins que el foc no es doni per estabilitzat, no es plantejarà la possibilitat que puguin tornar a les seves llars, o bé que hi puguin anar per veure l'afectació causada per les flames", ha lamentat Elena.

L'alta temperatura i la sequedat que impera a aquesta hora és el que fa estar en alerta els Bombers, que temen una possible revifada o que es declarin nous incendis, com el que ha començat a les 15.10 h a prop de Bufalvent i que a les 18 h es donava per estabilitzat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també s'ha desplaçat fins a Sant Vicenç de Castellet. A més de traslladar un missatge de prudència a la ciutadania, Aragonès no ha dubtat a qualificar la situació "d'extrema" i ha alertat que aquest perill durarà "les properes setmanes". El president ha agraït la tasca dels efectius dels equips d'emergències, dels electes locals i de la ciutadania en general.

La superfície cremada pel foc del Pont ha deixat d'augmentar a la velocitat que ho va fer ahir i ara són 1.743 les hectàrees calcinades. "L'objectiu és la contenció i treballar per estabilitzar el flanc dret i evitar que entri el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac", ha dit l'inspector de Bombers Francesc Boia en una altra compareixença. Fins ara, 449,69 de totes les hectàrees calcinades són d'aquest espai d'interès natural, una zona que es troba dins l'àrea de tancament d'accessos.

El flanc esquerre està contingut en una zona esquitxada de pistes forestals i camps, i limitada per la C-16. En aquest indret, a primera hora del matí no hi havia pràcticament flames.

Les zones més afectades

La zona on l'incendi del Bages ha tingut un impacte més important, pel que fa als habitatges, és la urbanització de River Park, on hi ha una seixantena de cases afectades. Per la seva banda, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha confirmat que el foc ha afectat l'estructura de dues cases de la urbanització i la part exterior d'altres, sobretot a la zona sud-est. En ambdós casos, els veïns desallotjats de les zones afectades resten a l'espera de rebre informació sobre la seva tornada a casa per part dels seus respectius consistoris.

Les flames van avançar molt ràpidament

Els serveis d'emergències van rebre l'alerta del foc a les 13.04 h d'aquest diumenge i, durant la jornada, hi han arribat a treballar 121 dotacions dels Bombers de la Generalitat, 17 de les quals aèries, a més de diferents unitats dels ADF.

La primera urbanització a veure's afectada va ser River Park, del Pont de Vilomara, d'on es van evacuar totes les persones i alguns habitatges van quedar calcinats, com alguns usuaris van mostrar a Twitter. A la piulada, s'observen les destrosses del foc al Carrer Isard.

"Estàvem amb les maletes fetes per marxar de vacances quan ens han desallotjat", va relatar a aquest diari Ainhoa Caparrós, propietària d'una casa a River Park i una de les 200 persones que va ser evacuada abans que les flames fessin mal a la urbanització.

@bomberscat perquè continueu parlant de confinament? Hi ha cases cremades al Carrer Isard! Actualitzeu la informació, l'incendi HA ARRIBAT als habitatges!!!! pic.twitter.com/oFB2IzR9QY — Cesco M. Baracco (@CescoBaracco) 17 de julio de 2022

També es van confinar els habitants del Marquet Paradís, però el foc va avançar en direcció nord. Empeses pel vent, les flames han arribat ràpidament al terme de Sant Fruitós i a primera hora de la tarda van desallotjar primer les cases de primera línia de les Brucardes i després la urbanització sencera. El foc el va rodejar i va arribar a tocar del nucli urbà cap a les 17.30 h. L'Ajuntament va confinar tota la població poc després i va habilitar un espai per als desallotjats a la biblioteca i al Nexe Jove.

Seguint el Llobregat, el foc també va avançar fins a Navarcles, on la població ha quedat també confinada. Especialment es va intentat protegir el Monestir de Sant Benet, va fer-se un tallafocs. Mentre, seguint per la C-16, a l'antic hotel Alfa, l'incendi va entrar al recinte, però no va afectar un edifici que fa més d'una dècada que està abandonat.

Es mantenen les prohibicions

A banda d'analitzar l'estat de l'incendi del Bages, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena també ha confirmat des de Sant Vicenç de Castellet que prorrogaran uns dies més les restriccions per l'alt risc d'incendi davant l'onada de calor, que van entrar en vigor divendres passat. Els municipis afectats per les mesures -inicialment 275- podran variar en funció de la situació climàtica, ha dit a Catalunya Ràdio. Tot i que no n'ha donat més detalls en espera de la reunió del Pla especial d'emergències per incendis forestals (INFOCAT) que tindrà lloc aquest dilluns, Elena ha assenyalat que la situació és "extrema" i que el més "prudent" és mantenir les restriccions davant l'acumulació de calor i la sequera, encara que les temperatures puguin baixar una mica. A més, la calor rebrotarà a finals de setmana, segons les previsions. El conseller també s'ha reunit amb alcaldes i alcaldesses de la comarca per fer front a la situació.

