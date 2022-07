Les mil cares de Montserrat en un clic

El Concurs de Fotografia del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, del qual s’acaba de fer públic el veredicte de la 17a edició, ha tornat a posar de manifest que aquest massís ofereix múltiples cares, i que la seva singularitat és una font inesgotable d’inspiració quan es posa davant l’òptica de fotògrafs de concurs. Tant per intentar captar-ne la seva bellesa natural com per subratllar la seva espiritualitat i magnetisme, com per donar a llum creacions artístiques màgiques. Enguany, el nombre de fotografies presentades al concurs ha estat de 165. Per categories, 80 han optat a premi a la categoria General, 52 a la de Racons de Montserrat i 33 fotografies a la categoria Creativa.

Xavier Prat Sala, de Santpedor, ha estat guardonat amb el primer premi de la categoria General d'aquesta edició del Concurs de Fotografia del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, dotat amb 500 euros, amb la fotografia que porta per títol La cova. En la categoria Racons de Montserrat ha estat premiada en primer lloc la foto Llums de tarda, realitzada per Jaume Morera Barreda, d'Olesa; mentre que Francisco Javier Domínguez García, de Jerez de la Frontera, s'ha endut el primer premi de la Categoria Creativa per la fotografia Ocaso de ensueño. La resta de fotografies guardonades són, en la categoria General: Montserrat i la fauna, de Josep Maria Vandellós (Corbera de Llobregat), 2n premi; i Portal màgic, d'Àngel Morales Gómez (Monistrol de Montserrat), 3r. En la categoria Racons de Montserrat, les premiades són Foradada panoràmica, de Jordi Noves Ramos (Barcelona), 2n; i El descans del guerrer, de David Milà Font (Sant Pere de Ribes), 3r. I en la Creativa, Foscor, de Pep Moyano Llamas (Manresa), 2n; i Aligots, de Jordi Pinyol Guamis (Esparreguera), 3r. L'esperit d'aquest concurs és el de destacar fotogràficament els valors del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat en qualsevol dels aspectes —flora, fauna, monuments, cultura, natura i territori.