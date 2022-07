Els veïns de la urbanització de les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages, han mostrat la seva preocupació aquest dilluns. No saben quan podran tornar a casa seva a causa de l'important incendi que es va declarar aquest diumenge a la tarda al Pont de Vilomara i que va avançar empès pel vent fins a Sant Fruitós.

La previsió inicial era que les famílies poguessin retornar a casa aquest dilluns al matí, mateix, però els Bombers de la Generalitat encara no han pogut controlar el flanc del foc més proper a la urbanització i els serveis d'emergència necessiten l'espai alliberat per circular i treballar. A més, hi ha part del cablejat elèctric que ha caigut i suposa un risc. Segons el consistori, la urbanització seguirà tancada almenys durant tota la tarda i demana que ningú s'hi apropi.

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha confirmat que les flames han afectat l'estructura de dues cases de la urbanització i la part exterior d'altres, sobretot a la zona sud-est.

El foc del Bages ha cremat fins aquest dilluns al migdia 1.600 hectàrees, segons els càlculs dels Agents Rurals. Ahir, va arribar a les Brucardes des del Pont de Vilomara després de creuar el Llobregat. Les flames eren molt vives i avançaven ràpidament, a més, la gran quantitat de cendra suspesa a l'aire dificultava respirar i provocada problemes als ulls. Els Mossos d'Esquadra van desallotjar casa per casa els veïns, mentre el consistori va habilitat un espai per acollir-los a la biblioteca i a l'esplai Nexe Jove.

De les Brucardes, el foc va seguir avançant fins arribar a tocar el nucli urbà, just darrere de l'escola Pla del Puig i del pavelló poliesportiu. La carretera C-16 va actuar de tallafoc, però el paisatge deixat aquest matí era un bosc negre calcinat per les flames.