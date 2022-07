Santpedor celebrarà del 23 al 26 de juliol la festa de Santa Anna, en què el circ i les activitats culturals i vinculades a la patrona seran protagonistes.

Dissabte obrirà el programa l’espectacle de circ Zloty, a càrrec de la companyia Pau Palaus, a l’exterior de Cal Llovet, amb clown, gest i música en directe, que també es podrà veure diumenge. És una proposta de circ itinerant que forma part de la programació de Fira Tàrrega d’enguany. Les entrades es podran comprar anticipadament a l’ajuntament o a taquilla el mateix dia. Dissabte, després de l’espectacle, hi haurà concert amb la cantant Nú, i un sopar, música en directe i DJ al Paller.

Dilluns a la tarda hi haurà la mostra de cultura popular a la plaça Gran a càrrec de les entitats culturals de Santpedor i botifarrada i ball. I per Santa Anna, el 26 de juliol, el tradicional pelegrinatge a les ermites, amb coca i xocolata a la font de la Riera, la missa amb esmorzar, i sardanes. Hi haurà servei de trenet gratuït fins a l’ermita tot el dia.