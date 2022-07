«Cal apostar per la pagesia per cuidar el bosc»

El diputat d’Espais Naturals i Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona i primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, Valentí Junyent, posa en relleu la importància de fomentar la pagesia al territori per tal de tenir cura dels boscos i prevenir els incendis.

Quina és l’afectació al parc natural de Sant Llorenç?

L’incendi ha cremat unes 465 hectàrees de la zona est del parc. El foc ha tingut impacte en la vegetació, però també en elements patrimonials com les tines de la Vall del Flequer, on els entorns han quedat calcinats i les pedres de les tines, malgrat que no han patit desperfectes en l’estructura, s’han ennegrit. Malgrat els danys causats, el pronòstic favorable dels Bombers ens manté esperançats, ja que el perill que les flames s’endinsin a l’interior del parc és molt menor.

En quin estat es trobaven als boscos del parc en el moment de l’incendi?

La densitat vegetativa, sumada a la virulència del foc, ens plantejava el pitjor escenari. A més, hi ha diversos elements que ens juguen en contra. Per una banda, els episodis de calor extrema, propiciats pel canvi climàtic i, per altra banda, el fet que la prevenció natural dels pagesos i ramaders estigui desapareixent de forma progressiva. En els últims anys, la manca d’aquestes activitats agrícoles i ramaderes ha suposat un creixement de la massa boscosa a la comarca, on falten camps que actuïn com a tallafocs naturals. En aquest sentit, caldria fomentar el sector primari per afavorir el benestar dels boscos i la prevenció d’incendis.

Quines tasques de prevenció ha impulsat la Diputació en els darrers temps?

La potència del foc ha anat en detriment de les tasques que intenten revertir la densitat vegetativa, les quals sovint presenten una manca de recursos. Al voltant de les urbanitzacions situades en entorns boscosos, s’estableixen franges de protecció que, sovint, donen bon resultat, però, a vegades no són suficients. Per exemple, l’any 2018 es va consolidar una franja de protecció de 25 metres en tota la zona de Rocafort amb ajuts de la Diputació de Barcelona i, tot i que l’any passat es va dur a terme un manteniment, el foc l’ha sobrepassada. En alguns casos, les urbanitzacions ja estan situades de per si en indrets difícils de controlar en el cas d’un incendi.

L’incendi condicionarà el projecte d’ampliació del parc, que engloba diferents municipis?

El projecte continua endavant i amb bon ritme, ja que la majoria d’ajuntaments implicats han aprovat la proposta als seus plens per tal de presentar-la a la Generalitat, que té la potestat d’incrementar els límits territorials del parc natural. L’ampliació de l’actual perímetre permetria consolidar les tasques de protecció i conservació a tots aquells territoris que ara es troben a les portes del parc natural. El projecte tindria un impacte positiu, sobretot en mesures com la que es va determinar la setmana passada de restringir l’accés al parc per un elevat risc d’incendi.