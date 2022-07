L’Ajuntament de Cardona va iniciar ahir la renovació de l’asfalt del Carrer Serra Vilaró i a la Carretera de la Mina, al seu pas pel Camp de Vida Activa, així com a la zona de la Torre de Mutra. D’aquesta manera, el consistori completa les millores que s’han anat duent terme a l’entorn del camp de futbol, on recentment s’ha obert el mirador sobre la vall salina, i alhora es millora la via d’accés cap al Parc Cultural de la Muntanya de Sal.