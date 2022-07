Els Bombers de la Generalitat van donar per estabilitzat ahir al vespre l’incendi declarat diumenge al migdia al Pont de Vilomara, i que ha cremat més de 1.700 hectàrees amb una afectació en una cinquantena d’habitatges, una trentena cremats total o parcialment. La millora de la situació també va permetre a última hora d’ahir aixecar els confinaments que encara hi havia, i que les prop de 200 persones que des de diumenge es trobaven evacuades, poguessin tornar a casa.

Així ho comunicaven el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el cap de Bombers de la Generalitat, David Borrell, en una compareixença des del centre de comandament de Sant Vicenç de Castellet per fer balanç de la situació de l’incendi a última hora de la tarda. Comunicaven que s’aixecava el confinament que encara hi havia al nucli de Rocafort i la la urbanització de Les Brucardes, i el retorn dels evacuats als seus domicilis, si bé puntualitzaven que només es permetria l’accés a casa als veïns afectats i que només hi podrien passar la nit si el seu habitatge no havia resultat afectat pel foc. Així mateix, el trasllat s’hauria de fer amb l’acompanyament d’efectius dels cossos de seguretat, i era necessari poder demostrar la titularitat del domicili.

Elena va posar de relleu l’afectació dels habitatges, una trentena a River Park entre els que han quedat totalment cremats i els que tenen una afectació parcial i va dir que aquesta havia estat una gran diferència d’aquest incendi respecte altres que hi ha hagut: «No hem lamentat víctimes però si un gran impacte remarcable sobre béns». Va dir que des del Govern «s’acompanyarà» els veïns perquè puguin accedir als habitatges, tot i que hauran de continuar evacuats perquè romandre allà és difícil» si l’habitatge està malmès.

Preocupa el flanc dret

Per la seva banda, el cap dels Bombers, l’inspector David Borrell, va explicar que tot i que l’incendi ja està estabilitzat «ens segueix preocupant el control del flanc dret i és on centrarem els esforços les properes hores». També va demanar que es minimitzi la mobilitat a la zona per facilitar les tasques dels equips d’emergència. En aquest sentit, va demanar que només usin les vies d’accés els veïns: «Preferim tenir les vies poc ocupades i les persones dins de l’àrea de l’incendi controlades».

Segons les darreres dades facilitades ahir al vespre, l’incendi del Pont havia cremat 1.743 hectàrees, de les quals 464 corresponen a l’EIN Sant Llorenç del Munt i l’Obac, espai que es troba dins l’àrea de tancament d’accessos. Per municipis, el més afectat és el Pont, amb 1.246 hectàrees, seguit Talamanca (242), Sant Fruitós de Bages (214), i Sant Vicenç de Castellet (68).

Donada la situació del Pont d’ahir al vespre, els helicòpters que s’estaven destinant a aquest incendi es van poder traslladar al foc de la Noguera, als Tarradets d’Àger, que és l’altre gran incendi que ara preocupa els Bombers per la seva extensió i l’orografia complicada.

Ensurt a Bufalvent

A banda de l’incendi del Pont, ahir a la tarda es va haver de fer front a un altre foc que es va declarar pocs minuts després de les 3 de la tarda a poca distància del primer, en aquest cas prop de l’abocador del Pont de Vilomara i al polígon de Bufalvent, a mig camí d’una pista que surt de la BV-1225. Els Bombers el van donar per estabilitzat cap a les 6 de la tarda després que hagués cremat provisionalment poc més de 46 hectàrees. De resultes d’aquest incendi Protecció Civil va demanar l’evacuació de la masia les Arnaules, a la carretera del Pont de Vilomara, i el desallotjament d’una quinzena d’empreses del polígon (vegeu més informació a la pàgina 7).

Fins ahir no havien transcendit les causes de cap dels dos incendis. Tanmateix, i en referència com a mínim al que va començar diumenge, els agents rurals indicaven que totes les hipòtesis situarien l’origen en l’activitat humana.