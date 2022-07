L’alcalde del Pont de Vilomara, Enric Campàs, es va mostrar consternat per la situació en que es troba el municipi que ha estat afectat per l’incendi. En una roda de premsa realitzada ahir a la tarda va comunicar que s’ha creat una oficina d’atenció als afectats per atendre i acompanyar totes aquelles persones que s’han vist afectades per l’incendi. Tant la presidenta de la diputació de Barcelona com el diputat provincial Valentí Junyent van prendre el compromís de destinar recursos econòmics, tècnics i personals a la recuperació del municipi bagenc. Quan els danys estiguin avaluats es podran quantificar les ajudes.

Paral·lelament, l’Ajuntament del Pont de Vilomara està mantenint converses amb el Consell Comarcal del Bages per disposar d’habitatges d’emergència. En aquest sentit s’està estudiant la possibilitat de que es declari el municipi com a zona catastròfica per poder agilitzar els tràmits. Ahir a les vuit de la tarda encara hi havia una vuitantena de veïns confinats a Rocafort. Al voltant de 200 persones van haver d’abandonar les seves llars durant la nit i d’aquestes, 60 la van passar al centre cívic habilitat per l’Ajuntament del Pont de Vilomara.