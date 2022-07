Tensa espera al Pont de Vilomara. En una reunió, ahir al matí, es va informar que 50 i 60 cases podrien estar afectades a la urbanització River Park. Les famílies patien. A la tarda es va concretar la xifra, que va quedar en una trentena de cases calcinades i una vintena més amb afectacions menors. Al vespre estava previst que s’hi pogués accedir. És molt a prop de la zona d’inici del foc. Bona part de la urbanització va quedar engolida per les flames i els veïns i propietaris no hi havien pogut anar.

Els veïns de River Park afectats per l’incendi forestal es mostraven resignats davant la impossibilitat d’anar a veure l’estat de casa seva. Ahir al matí hi va haver una reunió informativa celebrada al centre cívic organitzada per l’Ajuntament i amb presencia de bombers i agents rurals on es va alertar als veïns que es preveia que fins a la nit no es podria anar a la urbanització. Es trobaven en una situació similar a les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages.

Vicente Larrea va ser testimoni de primera línia quan va començar el foc, al voltant de la 1 del mig dia i la seva dona va trucar per avisar els Bombers, en qüestió de quinze minuts ja tenien el foc a tocar de casa. No sabien com estava casa seva ni tampoc quan podrien pujar, però estava tranquil perquè «el que més importa és que ningú s’hagi fet mal, el material es pot recuperar». L’estat d’ànim general dels veïns era de resignació i tristesa. «L’únic que volem és pujar per veure com està i què podem salvar». Van agafar el cotxe i van marxar amb el que portaven posat i el gos, que va haver de passar la nit a un refugi, perquè al pis de la seva filla a Manresa no hi cabien tots.

La Judit Álvarez ja sabia que se li havia cremat la casa perquè ho havia vist en una foto. No va poder agafar res perquè quan el foc va produir-se ella estava treballant fora. Va criticar les actituds dels veïns durant la reunió informativa, «l’Ajuntament ho està fent el millor que pot, no se’ls pot exigir més». Hi havia persones que es queixaven que el foc podria haver-se frenat abans si l’Ajuntament tingués les parcel·les més netes. Des de l’Ajuntament van lamentar que el procés per tenir netes les parcel·les és llarg i s’ha de fer tota la comunicació legalment.