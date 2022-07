«Ni amb cent avions haguessin pogut parar el foc»

El David Enriquez és veí de Rocafort i va assabentar-se que s’estava calant foc a la seva urbanització a través d’una foto que li va enviar un veí quan ell estava passant el cap de setmana a la platja.

Quan va arribar, la policia ja havia barrat el pas cap a la urbanització, era el moment en què les flames estaven a punt de travessar la carretera cap a la urbanització, «els bombers ens van dir que ni amb cent avions haguessin pogut parar-ho».

Els sentiments que afloren en aquests moments són els d’impotència i nervis: perquè no se sap què està passant ni tampoc es pot fer res per evitar-ho. Casa seva és una de les vint-i-vuit que ha quedat parcialment afectada: s’ha cremat tot el pati exterior, un lavabo, s’han trencat tots els vidres i tot l’interior de la casa ha quedat completament negre del fum. La part que ha queda més afectada és la planta de baix,

Ara esperen rebre una resposta de l’assegurança com més aviat millor per poder refer tot el que ha quedat malmès. El que tranquil·litza més a Enriquez és el fet que la seva gata hagi tornat tota sola, quan va anar-hi ahir al matí a netejar la va trobar allà, indiferent a l’incendi i esperant que algú arribés a casa. «Per sort no tinc cap pèrdua de vida, no tothom pot dir el mateix».

Es mostra molt agraït amb tots els veïns que s’han bolcat de ple en «ajudar en tot el que ens feia falta i assegurar-se que a ningú no li faltava res». Els veïns voluntaris van proporcionar ajuda als afectats a través de menjar o, fins i tot, jocs pels més petits.

El dilluns va poder pujar a casa seva per veure als animals, acompanyat dels agents rurals i altres veïns destinant cinc minuts a cada casa, en aquell moment encara no havia trobat la gata.

Enriquez corrobora el descontentament general dels propietaris de River Park amb les gestions que es van fer des de l’Ajuntament del Pont de Vilomara.

«La reunió informativa que va haver-hi el dilluns va ser un caos, la gent estava molt nerviosa, però a més a més , ningú no ens podia assegurar res i tampoc sabien dir-nos què havíem de fer», explicava. Aquest darrer fet va provocar encara més nervis entre el veïnat, que sentia la necessitat de veure com havia quedat casa seva i com seria la seva vida.