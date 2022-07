El primer tram del carrer Major de Sant Joan de Vilatorrada, una de les principals artèries del municipi, ja té les seves entranyes al descobert. Aquest mes de juliol han començat les obres d’urbanització del tram comprès entre els carrers Migdia i Riu Cardener i la previsió és que estigui tallat al pas de vehicles fins al mes de novembre, quan es preveu que hagin finalitzat els treballs. Les obres han començat per la substitució del clavegueram, que era molt antic i es trobava en molt mal estat.

Les obres d’urbanització del primer tram del carrer Major es poden considerar com una segona fase de la renovació que es va fer l’any 2010 del tram que va des del carrer del Sol fins al carrer d’Àngel Guimerà. Aprofitant la substitució del clavegueram central, que datava dels anys 50, es renovarà tot aquest tram de la via perquè «tot el carrer Major tingui la mateixa imatge, amb calçada única i el mateix estil» que la part que ja es va renovar, apunten fonts municipals.

La primera actuació que s’està duent a terme se centra en el col·lector general, les connexions amb cada finca i amb els col·lectors que baixen d’altres carrers, i les escomeses de tot l’àmbit d’obra. També es canvien canonades d’aigua. Mentre durin els treballs aquest tram del carrer estarà tallat a la circulació de vehicles i s’han habilitat zones d’aparcament prioritàries per al veïnat. El pas per als vianants es manté obert i «anirà variant a mesura que l’obra avanci». Actualment, els vianants passen pels laterals perquè es treballa al tram central del carrer, però, més endavant, quan s’obrin les voreres, passaran pel centre. El tall de circulació que provoquen els treballs han comportat també canvis en la línia d’autobús que uneix Sant Joan amb Manresa, que d’entrada al municipi no passa pel Congost i no fa parada a la zona del Palillo.

Els treballs també suposaran una millora de la connectivitat tecnològica de la zona i la renovació de l’enllumenat que es canviarà per làmpades LED, seguint el criteri estètic del tram que es va renovar fa 12 anys.