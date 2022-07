Canvis legislatius i més recursos perquè els ajuntaments puguin posar en ordre els dèficits urbanístics que tenen urbanitzacions de la comarca i poder recepcionar les que encara no ho estan. És el clam unànime que el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages ha expressat aquest dimecres a través d’un manifest reivindicatiu i de suport als municipis i les persones afectades per l’incendi que es va originar diumenge al Pont de Vilomara.

El Consell, que aquesta vegada s'ha celebrat a Rajadell, ha centrat la reunió en la problemàtica dels incendis i en les mancances urbanístiques que presenten alguns municipis, i que precisament s’han fet paleses arran dels focs.

Per això, el comunicat que han elaborat conjuntament els màxims representants municipals insta la Generalitat a modificar la llei per poder resoldre la problemàtica de les urbanitzacions encara no recepcionades o amb dèficits urbanístics per les implicacions que això pot tenir quan hi ha incendis com aquest. I és que, segons el mateix Consell, de les 27 urbanitzacions que hi ha a la comarca, n’hi ha 14, en 10 municipis, que estan en situació de dèficit urbanístic. Així mateix, els ajuntaments reclamen més dotació econòmica i recursos tècnics per poder desenvolupar les legalitzacions necessàries des dels propis municipis i poder realitzar tasques de gestió forestal.

En la declaració d’aquest dimecres, alcaldes i alcaldesses mostren tota «la solidaritat i suport» a les persones damnificades per l’incendi del Pont, que també va afectar els termes de Sant Fruitós, Sant Vicenç i Talamanca. Precisament, en la lectura del manifest, que s'ha fet en presència de tots els assistents, s'ha volgut donar una visibilitat especial als alcaldes i alcaldesses dels municipis damnificats: la de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñan, que ha llegit el manifest com a presidenta del Consell; el del Pont, Enric Campàs; la de Sant Vicenç, Adriana Delgado; i la de Talamanca, Rosa Verneda. Els acompanyaven en primer terme l’alcalde amfitrió, Joan Carles Lluch, i el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez.

Tots ells s'han volgut sumar a la mostra de solidaritat expressada per totes les persones afectades, i especialment les que han perdut la casa a River Park i les Brucardes, i la feien extensiva als afectats per l’incendi de dilluns a Manresa. Així mateix, feien costat a les alcaldies, equips tècnics i serveis municipals i comarcals que han hagut de gestionar l’emergència pels focs, i agraïen la tasca de Bombers, Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Guàrdia Civil, Policia Local, Protecció Civil, ADF, pagesos, Creu Roja, i «de les persones que hi han col·laborat a títol individual».

Accions ràpides

A través del comunicat, alcaldes i alcaldesses demanen la màxima celeritat possible en la resposta a les seves reivindicacions.

D’una banda, sol·liciten l’acceleració dels treballs que té encarregats la Comissió d’urbanitzacions no recepcionades o amb dèficits urbanístics del Consell Comarcal del Bages en l’elaboració de les necessitats i propostes, per tal que es puguin presentar «immediatament» als grups parlamentaris i al Govern de cara a afrontar les modificacions legislatives que demanen «amb caràcter d’urgència».

També demanen a la Generalitat i a la Diputació que s’executin «de manera prioritària» tasques de prevenció i planificació urbanística, i que facin gestions més a mitjà termini per incrementar l’activitat econòmica i fixar pagesos al territori.

Els ajuntaments es posen a disposició dels municipis afectats per al reallotjament de famílies.