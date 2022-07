Els incendis del Pont i Sant Vicenç podrien haver estat provocats

«La principal hipòtesi és la intencionalitat». Amb aquestes paraules, el Cap d’Àrea Regional de la Catalunya Central dels Agents Rurals, Jaume Torralba, va confirmar ahir a la tarda que l’incendi del Pont de Vilomara va ser provocat, de la mateixa forma que l’incendi que va tenir lloc al 12 de juliol a Sant Vicenç de Castellet. El cos treballa en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra per ajudar a esclarir un cas que ja està sota judici. A diferència dels anteriors, el foc de Bufalvent, declarat dilluns a la tarda, va ser accidental, a causa d’un ocell electrocutat.

Des d’una esplanada, on es podia contemplar l’afectació que l’incendi ha causat en la zona boscosa més propera a la urbanització de River Park, al Pont de Vilomara, Torralba va explicar que els ha costat delimitar el punt d’inici de l’incendi del Pont de Vilomara, iniciat al parc natural de Sant Llorenç i estabilitzat des de dilluns a la tarda després de cremar 1.743,11 hectàrees (1.216,61 del Pont de Vilomara i Rocafort; 214,92 de Sant Fruitós; 68,62 de Sant Vicenç de Castellet; i 242,96 de Talamanca). «En aquesta investigació, s’hi han implicat diversos efectius de la comarca i especialistes d’altres punts del territori, i no ha estat fins aquest migdia que s’ha detectat el lloc on es va originar el foc», precisava.

D’aquesta forma Torralba concretava que l’inici de l’incendi es va produir entorn de la riera de Santa Creu, en una zona força aïllada i poc freqüentada, al costat d’un camí, «on s’han trobat dos punts d’origen força propers i cap altra activitat humana que els pogués haver generat». A més, posava en relleu que el foc va començar «en una zona marcada per la densitat boscosa i els forts pendents, que van actuar com una xemeneia». En aquest sentit, apuntava les possibles males intencions que van permetre la propagació veloç de les flames.

Per altra banda, Torralba assenyalava que l’incendi que es va decretar la setmana passada a Sant Vicenç de Castellet també presenta indicis d’intencionalitat, «si bé és cert que ambdós incendis segueixen patrons diferents». El de Sant Vicenç es va originar al vespre a la vora d’una zona urbanitzada, mentre que el del Pont es va iniciar al migdia, a 3,5 quilòmetres del nucli urbà. «Les casuístiques en què es van produir cadascun són diferents, un fet que resta força a la possibilitat que hi hagi una mateixa persona al darrere dels focs de la comarca; tot i això, no descartem encara cap possibilitat», apuntava Torralba.

Pel que fa a l’incendi forestal declarat dilluns entre el límit territorial del Pont de Vilomara i Manresa, a Bufalvent, la investigació del cos d’Agents Rurals ha conclòs que el foc es va desencadenar de forma accidental, a causa d’un ocell que es va electrocutar en una línia elèctrica. Els efectius dels Bombers no van donar el foc per controlat fins dilluns a la nit i hi van dur a terme tasques tota la matinada de dimarts. Finalment, l’incendi va deixar un total de 46,31 hectàrees de vegetació afectades.