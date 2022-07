Les famílies de la urbanització River Park més afectades pel foc del Bages s'han pogut reallotjar a casa de familiars, amics, o bé en hotels. Només una persona ha dormit al centre d'assistència que s'ha creat a la sala polivalent del Pont de Vilomara i Rocafort.

Es tracta d'un home que viu sol i que, tot i que casa seva no ha estat afectada pel foc, no té llum i, per tant, ha preferit quedar-se al centre fins que recuperi l'electricitat. Aquest migdia hi ha prevista una reunió interna per tractar aquesta temàtica i d'altres al voltant de les conseqüències del foc. En total, hi ha una trentena de famílies afectades, 15 de les quals "ho han perdut tot", segons la delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit.