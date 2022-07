Només una de les cases afectades pel foc a la urbanització de les Brucardes ha hagut de ser precintada pels danys importants que ha patit a l'estructura, segons ha revelat aquest dimecres a la tarda l'Ajuntament de Sant Fruitós. Quatre edificis més han patit afectacions parcials a l'estructura i una quinzena més han sofert danys, però no estructurals.

Aquest és el balanç un cop realitzada la primera inspecció per part de l'equip tècnic municipal, que ha estat l'encarregat de posar el precinte a la casa més malmesa. Demà, dijous, els tècnics especialistes dels Bombers de la Generalitat visitaran la urbanització per acabar d'avaluar l'abast de la destrucció causada pel foc.

En molts dels edificis, explica el consistori, els danys s'han limitat als jardins i a les tanques perimetrals.

Quant al subministrament elèctric, tot i que ja es va restablir dilluns mateix, alguns llars segueixen sense corrent ja que cal reparar el cablejat que subministra a cadascun dels habitatges. L'enllumenat públic també s'està recuperant de forma gradual a la zona afectada i és previst que divendres tota la urbanització ja disposi de servei. Els serveis de gas i aigua també van quedar restablerts el mateix dilluns i es van fer neteges intensives en el clavegueram de la zona afectada.

Paral·lelament dels treballs necessaris per al retorn a la normalitat, els bombers continuen treballant per controlar l'incendi, que encara es troba en fase d'estabilització. Els Agents Rurals, per la seva banda, es mostren convençuts que el foc va ser provocat i que l'autor o autors coneixien la zona.