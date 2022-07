En la sessió del Parlament, d’avui dimecres 20 de juliol, en el apartat de preguntes al Consell Executiu, el diputat Cristòfol Gimeno ha afirmat que el govern, "massa sovint, deixa sols o amb molt poc suport els ajuntaments, en matèries com les de prevenir i gestionar els boscos públics i privats". I ha reclamat "una voluntat clara i urgent per modificar la llei 5/2003, per dotar d’eines i sobretot de recursos els ajuntaments, per una banda, i per dedicar diners a la gestió dels boscos, a fi de prevenir nous episodis com els que hem viscut aquests dies".

La Generalitat "té àmplies competències en aquestes temes", ha afirmat Gimeno, qui ha assegurat que "no s’hi val a descarregar bona part de les mesures sobre ajuntaments, petits o molt petits, que tenen milers d’hectàrees de territori forestal". Al mateix temps que criticava el govern d'ERC i Junts que està al davant de la Generalitat, defensava la política de la Diputació de Barcelona, que "des de fa molts anys, aporta recursos tècnics, humans i econòmics, molt més hauria de fer el Govern de la Generalitat que en té les plenes competències". Gimeno havia iniciat la seva intervenció amb unes paraules de solidaritat als afectats i molt especialment a tots els que han treballat en la lluita contra la propagació de les flames. El PSC ha constituït un grup de seguiment de tot el relacionat amb els incendis i les seves conseqüències al Bages. "Estarem atents i degudament informats i mobilitzats per a qualsevol gestió, tràmit o acció que pertoqui dur a terme, a fi d’ajudar a resoldre els problemes de tots els afectats", ha afirmat Gimeno.