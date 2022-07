Un total de 29 dotacions dels Bombers de la Generalitat han repassat el perímetre de l'incendi del Bages durant tota la matinada. Aquest dimarts es van produir algunes represes dins la zona cremada, que van ser atacades "amb contundència" per part dels equips d'extinció.

Durant la nit no s'han recuperat les humitats a la zona i per això no els Bombers no el consideren controlat. D'altra banda, una dotació terrestre ha repassat tota l'àrea cremada de l'incendi d'Àger. Tots dos focs estan estabilitzats des d'aquest dimarts.